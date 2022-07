Zakaj so ustavni sodniki pred sedmimi leti dopustili referendum o neustavnem zakonu

Volilci so leta 2015 na referendumu zavrnili novelo zakona o zakonski zvezi, ki je pravno izenačila raznospolna in istospolna partnerstva. Ustavno sodišče, ki je nedavno priznalo in odpravilo neustavnost obstoječe zakonodaje, je takrat vseeno dopustilo referendum o tej zakonski noveli. Pojasnjujemo, zakaj.