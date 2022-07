Bolgarsko sodišče premilo do homofobnih morilcev

Svetovalec ustavnega sodišča Igor Vuksanović izpostavlja eno od zadnjih odločitev evropskega sodišča za človekove pravice. Bolgariji so sodniki naložili kazen, ker je premilo kaznovala morilca, ki sta ubijala iz sovraštva do gejev. S sodbo so obenem sporočili, da mora pravosodje bolj resno jemati oškodovance kaznivih dejanj.