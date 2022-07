Evropske galerije se soočajo z lepljivim problemom

V zadnjih nekaj tednih so bile evropske galerije tarče okoljskih protestnikov, ki kot medij svojega protesta uporabljajo sekundno lepilo in neprecenljivo umetnost. Pripadniki različnih okoljevarstvenih skupin združenih v koaliciji Just Stop Oil želijo s »povročanjem mirnih motenj v javnih prostorih« pridobiti medijsko pozornost in prisiliti vlade k popolni zaustavitvi financiranja fosilnih goriv.