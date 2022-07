Poletni filmski teden v Slovenj Gradcu je že več let vpet med dva mednarodna festivala, ki to mesto spremenita v živahno prizorišče s pestrim filmskim programom ter številnimi spremnimi vsebinami, kot so koncerti in delavnice. Tako bo tudi letos: to soboto se bo v starem mestnem jedru na festivalu animiranega filma Zebra zvrstilo trideset kratkih animiranih filmov z vsega sveta, prihodnji teden – od četrtka do sobote – pa bo sledila še sedma izdaja festivala kratkega filma Shots, kjer bo na ogled 16 izbranih kratkometražnih izdelkov različnih žanrov in zvrsti. Oba festivala sta brez vstopnine.

Dogodek za vse starosti

Mednarodni festival animiranega filma Zebra, ki bo tokrat že petič zapored, je bil sicer ustanovljen kot neke vrste razširitev festivala Shots, in to v želji, da bi druženje ob filmski umetnosti omogočili prav vsem generacijam, pojasnjuje Tomo Novosel, direktor festivala Shots. Enodnevni dogodek na petih različnih prizoriščih po središču mesta – od Koroškega pokrajinskega muzeja do rojstne hiše Huga Wolfa – vse od poldneva naprej ponuja več filmskih sklopov, ki se ponovijo na vsake pol ure in so prilagojeni različnim starostim gledalcev, od najmlajših do tistih že (skorajda) odraslih, poleg tega pa tudi živahen spremljevalni program delavnic in drugih dejavnosti.

Za konec bo ob 21. uri sledila še večerna projekcija v starem mestnem jedru, imenovana Zebra med zvezdami, ki bo ponudila enourni program, namenjen ponočnjakom. Vsi obiskovalci pa bodo prejeli tudi Zebrin zemljevid, s pomočjo katerega se bodo lahko bolje znašli med posameznimi prizorišči in hkrati temeljiteje spoznali mesto – če ga morda še ne.

Prijetno filmsko druženje

Sedmi mednarodni festival kratkih filmov Shots se bo pred dvorec Rotenturn vrnil med četrtkom in soboto, še pred uradnim začetkom pa bodo v sredo v Čajnici Peč pripravili tudi okroglo mizo o neodvisni filmski produkciji po svetu, na kateri bodo sodelovali tuji gostje festivala, ki jih bo letos znova precej. »Že od začetka si prizadevamo, da na festival povabimo čim več avtorjev izbranih filmov in jim predstavimo tudi mesto ter Koroško,« poudarja Novosel. »Na ta način širimo prepoznavnost našega festivala in celotne regije po svetu, tudi sicer pa sta sproščeno druženje ter izmenjavanje znanj in izkušenj med najpomembnejšimi dosežki, ki jih lahko prinese takšna prireditev.«

Prav prijetno vzdušje je po njegovem mnenju eden od razlogov za dober obisk festivala, na katerega prihajajo obiskovalci iz vse Slovenije in tudi tujine. »Seveda večino privabi dober program, vendar pa se marsikdo na festival vsako leto vrača tudi iz povsem družabnih razlogov.«

Ogledalo našega sveta

Zanimanje za festival je sicer tudi med ustvarjalci vse večje – šestnajst filmov, ki se bodo zvrstili na letošnjem Shots, je Novosel izbral med kar 1132 prijavljenimi kratkimi filmi z vsega sveta. »To je zares lepa številka, ki kaže, da se je festival enakovredno vpisal na svetovni filmski zemljevid,« razmišlja direktor ter doda, da je pri oblikovanju programa pozoren tudi na vsebinsko in žanrsko raznovrstnost. »Letos so se sicer v izboru znašli predvsem evropski filmi, med njimi so tako igrani kot dokumentarni, vendar ocenjujem, da program ponuja dokaj dober prerez tega, kar trenutno nastaja v mednarodnem prostoru.«

Kot pravi, se številni filmi na takšen ali drugačen način dotikajo trenutnih družbenih razmer: pogoste so teme, povezane z medčloveškimi odnosi v času epidemije oziroma gospodarske krize, in v tem pogledu lahko aktualno produkcijo razumemo kot nekakšno neposredno »ogledalo sveta ljudi«, še pristavlja. Festival se bo prihodnjo soboto sklenil s podelitvijo nagrad za oba festivala; o njih bo presojala mednarodna strokovna žirija, ki jo sestavljajo belgijska igralka in režiserka Adriana Da Fonseca, scenarist in režiser Urban Zorko, britanska ilustratorka in avtorica animiranih filmov Efa Blosse-Mason ter igralec Gregor Podričnik. Obiskovalci obeh festivalov bodo izglasovali tudi dva prejemnika nagrade občinstva.