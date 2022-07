S plakati ustanove vabijo na koncerte, razstave, literarne večere, počitniška varstva, delavnice, festivale, kina pod zvezdami. Končna destinacija je torej vedno razkošna kulturna ponudba za vse starosti, pa naj bodo to znane, osrednje institucije, ali pa manjši prostori, kjer prav tako pridejo na svoj račun ljubitelji umetnosti. Informacijski plakati vsebujejo zemljevid z avtorskimi ilustracijami kulturnih stavb in QR kodo, ki odpira spletni zemljevid do kulturnih dogodkov. Od začetka akcije je na spletnem zemljevidu informacije poiskalo preko 45.000 obiskovalcev, v zadnjem tednu pa kar 850.

Seveda ne gre brez Plečnika. Kulturni kažipot tako med drugim pelje v arhitektovo rojstno hišo in v Mestni muzej, kjer so mu posvetili osrednjo razstavo letošnjega leta Plečnik: metropola, kraj, vrt. Poletni Korak do kulture 2022 soustvarjajo Festival Ljubljana, Galerija Fotografija, Galerija Škuc, Mestni muzej Ljubljana, Plečnikova hiša, Prirodoslovni muze, Zavod Bunker (Stara mestna elektrarna) Cankarjev dom, Galerija Kresija, Mestna knjižnica Ljubljana, Turistični informacijski center Ljubljana.