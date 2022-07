Rovinj . Istrska policija je pridržala nemška državljana, sina in očeta, stara 48 in 79 let, ki sta v soboto v kampu v Rovinju snemala otroke. Na sumljivo dvojico so gostje opozorili varnostnike, ti pa so poklicali policijo. V preiskavi so ugotovili, da sta moška ročno izdelano snemalno napravo namestila v torbo, ki je bila videti kot hladilna torba. Na bazenu in v vodnem parku naj bi snemala gole otroke. Zaradi suma izkoriščanja otrok za spolne namene so ju aretirali. V njunem avtu in mobilni hišici, v kateri sta bivala, je policija našla in zasegla ročno izdelano kamero, prenosni računalnik, še eno kamero, MP3 predvajalnik, štiri telefone, sedem prenosnih USB ključkov in druge predmete.

Po prijavi zaposlene v lokalu so dan kasneje policijo v enega od rovinjskih kampov poklicali še enkrat. Tokrat zaradi sumljivega 71-letnega danskega državljana, ki je z mobilnim telefonom na bazenu oprezal za golimi otroci. Na osnovi sodnega naloga so mu napravo pregledali in na njej našli neprimerno vsebino, so potrdili na policiji. Sledilo je pridržanje.

Na Hrvaškem vsako poletje poročajo o moških, ki na plažah in bazenih prežijo na otroke. Vsako leto naletijo na nove, inovativne načine fotografiranja ali snemanja neprimernih podob golih otrok. S pridom izkoriščajo pametne telefone, z vgrajenimi posebnimi kamerami za približevanje, nekateri imajo vohunske mini snemalne naprave vgrajene v okvire sončnih očal, tretji »operirajo« z ročnimi urami ali knjigami. Iznajdljivosti za nečedna dejanja ni videti konca. V preteklosti smo poročali tudi o tem, kako so otroke na plažah slikali tudi s kamerami, vgrajenimi v kemične svinčnike ali majhne torbice za okoli pasu.