Izmenjevalnica oblačil na Livadi

Danes ob 17. uri bo v Livada labu izmenjevalnica oblačil. Na dogodku lahko udeleženci oblačila, ki jih ne nosijo več, zamenjajo za druga. Vse, ki se bodo izmenjevalnice udeležili, organizatorji prosijo, da prinesejo le čista in oprana oblačila. Prinesejo lahko tudi obutev, hišni tekstil, kot so posteljnine, rjuhe, pregrinjala, prešite odeje, brisače, prti in zavese, ter metrsko blago. Vse prineseno bodo razporedili po mizah in obešalnikih. Prinesenim stvarem ne bodo določali vrednosti, vsakdo si bo lahko izbral neomejeno število kosov ne glede na to, koliko oblačil je prinesel. Na prizorišču bodo na voljo tudi improvizirane garderobe.