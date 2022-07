Srednjeveški Robin Hood je bil privržen navadnim ljudem in pravičnemu kralju. Iz.objema zelenega sherwoodskega gozda so Robina sredi 20. stoletja preselili v povsem drugo okolje, Pozorni opazovalci so znake prisotnosti novodobnega Robina zasledili v številnih mednarodnih institucijah (OECD, MDS, EBRD, ASEAN, WEF ....) kjer se zbirajo državniki in politiki z vseh koncev sveta. Prisotnost Robina v združbi elit, ki imajo na življenje večine prebivalcev sveta praviloma negativen vpliv, je svojevrstno presenečenje. Robin iz sherwoodskega gozda je doživel popolno tranzicijo osebnosti in je povsem spremenil naravo svojega ravnanja. Stari časi, ko je nastopal kot privrženec revnih, zatiranih in trpečih, so le še zgodovinski spomin. V 20. stoletju se je enkrat za vselej spremenil in vdano izvršuje voljo tistih, ki posedujejo oblastno moč. Četudi v njihovem ravnanju ni nobene sledi o kaki človeški pravičnosti. Robin Hood bogatega plena, včasih ga je jemal bogatiim, ne deli več revnim in brezpravnim. Ravna ravno nasprotno.

Množicam, ki so bolj ali manj revne, jemlje tisto, kar s svojim delom pošteno zaslužijo, da bi pokrili osnovne potrebe svojih družin po hrani, tekočini, spanju, obleki, domu in spolnosti. Pa tudi potrebe po varnosti, socialni pravičnosti in pravnem varstvu. Prav v 21. stoletju, ko se je julija letos z James Webbovim vesoljskim teleskopom človeštvu odprl pogled v vesolje, kakršno je bilo pred 13 milijardami let, je to isto človeštvo spregledalo, kaj je najbolj usodno vprašanje v našem času. Danes je usoda človeške vrste življenjsko odvisna od tega, ali in kako države zagotavljajo pokrivanje osnovnih človekovih potreb, ne pa od ideologije eksponentne gospodarske rasti in delitve tako ustvarjenih dobičkov.

Neverjetno! Sodobna znanost in tehnologija sta človeštvu omogočila pogled v vesolje, kakršno je bilo pred 13 milijardami let. Za človekovo bivanje usodna dogajanja izpred pol stoletja pa so ostala skoraj neopažena. Kaj tako pomembnega se je tedaj zgodilo? V svetu, najprej v razvitih državah, se je v drugi polovici 20. stoletja začel vzpostavljati proces pospešenega legalnega prehajanja svetovnega bogastva v roke izbrane peščice, ki je seveda posedovala vzvode oblasti. Ta pol stoletja dolgi proces, oprt na ideologijo eksponentne rasti, je bogastvo sveta in človeštvo nepovratno razdelil na dve množici v razmerju 1:99. Na skromno manjšino, ki jo sestavlja kak odstotek prebivalstva z 99 odstotki svetovnega bogastva, in na večino, ki predstavlja kakih 99 odstotkov prebivalstva sveta z odstotkom svetovnega bogastva. Da se je to zgodilo, ker je dejanska oblast v rokah manjšine, ni treba razlagati. Prevladujoči sistem predstavniške demokracije poseduje orodja, s katerimi manjšina (v imenu večine) uspešno preprečuje poskuse, da bi se prepad med bogatimi in revnimi v svetu začel odpravljati.

Se bo zgodil preobrat? Bomo dočakali trenutek, ko bo pogubno ideologijo gospodarske rasti zamenjala ideologija odrasti in pokrivanja potreb prebivalstva sveta? Je v prevladujočem sistemu predstavniške demokracije sploh mogoče izpeljati takšen preobrat? Skoraj gotovo je, da takšnega projekta z orodji predstavniške demokracije ni mogoče uresničiti. Potrebujemo nekakšno novo ideologijo in sistem s človeško podobo, ki bosta ljudem tako dpmača in blizu, kot je bilo nekdaj ravnanje legendarnega Robin Hooda.

Kakšno je vaše mnenje o sedanji vladni koaliciji,z vodilno stranko Gibanje Svoboda, ki poseduje pravico in dolžnost, da upravlja državo Slovenijo? Menim, da smo lahko brezskrbni, dokler bomo v nastopih predsednika vlade dr. Roberta Goloba razpoznavali značilnosti robinhoodovskega ravnanja. Skrbi me le eno; kako bo dr.Golob napovedana dva vladna mandata prenašal evropsko klimo, ki jo soustvarjajo tudi mnogi politiki s karakternimi lastnostmi nottinghamskega šerifa.

Janez Krnc, Litija