Nepreslišano: Dr. Dan Podjed, antropolog

Zavedati se začenjamo, da koronavirusna bolezen ni zgolj kriza, ki se bo iztekla v nekaj mesecih, temveč je »kronična bolezen« človeštva, ki bo z nami še mesece in leta. V takšni situaciji nima več smisla vojna proti virusu, ki smo jo spremljali leto, dve, in še manj besedna vojna proti drugače mislečim, temveč je čas, da ustvarimo in ponotranjimo dolgoročna pravila igre, od uporabe mask do zračenja in testiranja, ki nam bodo omogočili razmeroma ugodno življenje tudi v neprijetni situaciji. Čas je, skratka, da stopimo iz jarkov, prestopimo barikade in znova srečamo ter se spomnimo, da so pred človeštvom še drugi, morda bistveno večji izzivi, ki jih lahko rešujemo le skupaj. Zavemo se lahko, da so tudi onkraj našega jarka (ali izven informacijskega mehurčka) ravno tako ljudje, solidarnost in skrb za sočloveka, tudi če ga ne poznamo osebno, pa je vezivo, ki pomaga ohranjati človeško vrsto.