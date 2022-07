Najbolj žalostno in perverzno pri tem pa je, da Janša takšne nebuloze celo retvita in jim s tem daje legitimnost, torej te laži ne samo potrjuje, temveč jih celo širi. Ta stranka in njen vodja izkoriščajo največjo naravno katastrofo, ki je zadela Slovenijo s požari na Krasu, za delitev ljudi med naše in vaše. Zato je povsem upravičeno Inštitut 8. marec napovedal, da bodo zaradi lažnih, žaljivih in sovražnih obtožb pravno ukrepali. Promotor, če ne celo avtor teh laži pa je kar sam šef SDS, sicer že pogojno obsojen zaradi žaljivih obtožb novinarke za prostitucijo. Te laži in žalitve Inštituta 8. marec so celo hujše kot žalitev novinark, saj gre pri tem za izkoriščanje najhujše človeške stiske za netenje sovraštva proti drugače mislečim. Gre za podlost brez primere. Omenimo naj, da mu pogojna kazen še ni iztekla.

Od Janše smo že desetletja navajeni, da izkorišča tragedije in stiske drugih ljudi za napade na svoje nasprotnike. Njegov cilj in cilj stranke SDS je razdvajanje ljudi in netenje sovraštva. Zakaj bi sicer osemdeset let po koncu druge svetovne vojne s potvarjanjem zgodovine obremenjevali sedanje generacije za krivdo za povojne poboje. Osemdeset let po koncu vojne ti ljudje izkoriščajo človeške tragedije za delitev naroda in netenje sovraštva. Vendar jim je treba povedati, da jim ne bo uspelo, saj ljudje niso »glupi« in množično ne nasedajo tej pokvarjeni politiki, tako kot pristaši stranke SDS.

Če se vrnemo k izhodišču te teme, lahko z velikim ponosom ugotovimo, da se je ob katastrofalnih požarih na Primorskem ponovno izkazala velika solidarnost Slovencev. Ob tej tragediji se je slovenski narod ponovno združil in poenotil. To je dokaz, da nas ne more do konca razdvojiti piromanska politika Janše, ki gradi ravno na razdvajanju in netenju sovraštva.

Gorazd Cuznar, Črnomelj