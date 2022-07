Turneja Rolling Stones: Skladba, ki je 60 let čakala živo izvedbo

Rolling Stones to poletje preživljajo na jubilejni turneji, ki so jo poimenovali Šestdeset, kot posvetilo šestdeseti obletnici obstoja. Leta 1962 so se sestali. Gre za evropsko turnejo, ki so jo začeli 1. junija v Madridu, končati jo pa nameravajo 3. avgusta v Berlinu.