V Augsburgu v Nemčiji se bo danes z moštvenimi vožnjami začelo svetovno prvenstvo kajakašev in kanuistov na divjih vodah v slalomu. Prireditelji imajo velike težave s pomanjkanjem vode v reki Lech, zato je nekaj uradnih treningov odpadlo. Težavo so reševali tudi z dodatno pregrado, ki so jo zgradili čez noč, da so vodo preusmerili v kanal, kjer je proga. Tekmovanje na nekoliko prenovljeni progi sovpada s praznovanjem 50-letnice, ko je bil kajak na divjih vodah prvič del olimpijskega sporeda iger v Münchnu. Slovenska reprezentanca optimistično pričakuje vrhunec sezone, saj je v dosedanjem delu dosegla zelo dobre rezultate. Na vseh treh tekmah svetovnega pokala je imela tekmovalce na stopničkah, za nameček je kanuist Benjamin Savšek postal še evropski prvak.

Kauzer je v Augsburgu nastopil že pred 19 leti

Kajakaš Peter Kauzer je na svetovnih prvenstvih osvojil šest kolajn, po tri med posamezniki in z ekipo. Je edini v reprezentanci, ki je tekmoval na svetovnem prvenstvu v Augsburgu že leta 2003. »Dobro se spominjam nastopa pred 19 leti. Tedaj sem bil še mlad in zaletav, zato sem ostal brez finala, saj sem delal nepotrebne napake. Ko sem bil še mulec in sem gledal posnetke voženj očeta v Augsburgu, sem si vedno želel nastopa na veliki tekmi na tej progi,« je povedal Peter Kauzer, ki je v Augsburgu dosegel dve izmed svojih 12 zmag na tekmah za svetovni pokal. Letos je v Augsburgu zmagal na mednarodni tekmi, potem ko je na evropskem prvenstvu obtičal v kvalifikacijah. S to zmago je dobil zagon, da je nato pokoril konkurenco na prvi letošnji tekmi svetovnega pokala v Pragi.

»Augsburg je proga po mojem okusu. Počutim se tako, kot bi na njej veslal vsak dan, zato nimam težav s prilagajanjem. Proga je klasična, zato nova tehnika s krajšanjem linij na njej ni dobrodošla. Ker sem stara šola, je to zame le plus. Zelo mi ustreza, ker se voda vseskozi meša, niha in se spreminja. Na živce mi gre, če so proge preveč konstantne in je potreben poln gas po vsej progi ter odloča le, kdo je najhitrejši. Tako se malo izgubi čar našega športa, da moraš vsaj malo znati brati vodo,« je bil po tradiciji zgovoren Kauzer, ki ima dva naslova svetovnega prvaka med posamezniki (Seu d'Urgell 2009, Bratislava 2011).

Med dolgoletno kariero se je naučil, da gre od tekme do tekme. »Svetovno prvenstvo je glavna tekma sezone in sem takšen tip, da me najvišja raven tekmovanja še dodatno motivira. S formo sem zadovoljen. Osnovni cilj za prvenstvo je odpeljati vožnjo brez napak, kot jo znam, in v tem primeru bi se na koncu lahko veselil,« je dodal 38-letni Kauzer, ki ga konkurenca zelo spoštuje. Obenem ji daje upanje, da kariere ni treba skleniti pri 25 ali 30 letih, ampak lahko tekmovalci tudi pozneje dosegajo uspehe.

Savšek in Božič najboljša na svetovni lestvici

V kanuju ima Slovenija z olimpijskim prvakom iz Tokia Benjaminom Savškom in Luko Božičem kar dva aduta za kolajno, saj sta tudi na prvih dveh mestih na najnovejši svetovni lestvici. To pomeni, da bosta v petek v kvalifikacijah startala zadnja. »Čast je posebna, želim pa si, da bi številka ena pomenila tudi kaj več kot le startni položaj,« je pripomnil Benjamin Savšek, ki je letos postal evropski prvak na prvenstvu v Liptovskem Mikulašu, na tekmah svetovnega pokala pa je bil drugi v Krakovu in tretji v Tacnu.

»Pričakovanja so visoka. Prva želja je, da pokažem takšne vožnje, kot sem jih sposoben. Proga je malce prenovljena. Z nje so očistili mah, zato je voda malo hitrejša in bolj niha sem ter tja. Ker smo na progi veliko trenirali, nisem imel težav s prilagajanjem. Augsburg sicer ni med mojimi najljubšimi progami, saj imam raje domačo v Tacnu. Ne glede na to, kakšna je proga, se zavedam, da bom moral za uspeh odpeljati zelo dobro. Nemci so zelo močni na domači progi,« je izpostavil Savšek. Prvo kolajno med člani je osvojil prav v Augsburgu, ko je bil bronast na evropskem prvenstvu leta 2012. Dala mu je zagon, saj je spoznal, da je sposoben priti med najboljše.

Luka Božič se je na začetku sezone pritoževal, da ne najde pravega občutka, nato pa je na tekmah za svetovni pokal osvojil prvo mesto v Pragi in drugo v Tacnu. »Situacija se je obrnila takoj po evropskem prvenstvu. Ker sem priprave opravil na visoki ravni, se počutim zelo dobro. Menim, da lahko prikažem vsaj takšne predstave, kot sem jih v vseh treh tekmovalnih vikendih svetovnega pokala,« je izpostavil Luka Božič, ki ima v kanuju enosedu s svetovnih prvenstev bronasto kolajno iz Seu d'Urgella 2019.

Kajakašica Eva Terčelj, ki je bila svetovna prvakinja pred tremi leti, je na začetku sezone zmagala prav v Augsburgu na tekmi v ekstremnem slalomu. »Večino svoje energije vlagam v klasični slalom, v katerem bom skušala povezati vse elemente v vožnjo, ki sem je sposobna,« bila odločna Eva Terčelj. Ajda Novak ima bronasto kolajno s tekmovanja v ekstremnem slalomu z letošnjega evropskega prvenstvu.

Spored svetovnega prvenstva v slalomu Sreda, 27. julij: ekipne vožnje: 9.30: ženske, kajak, 10.15: moški, kajak, 11.30: ženske, kanu, 12.07: moški, kanu. Četrtek, 28. julij: kvalifikacije: 9.15: ženske, kajak (prva vožnja), 10.35: moški, kajak (prva vožnja), 14.15: ženske, kajak (druga vožnja), 15.14: moški, kajak (druga vožnja). Petek, 29. julij: kvalifikacije: 9.15: ženske, kanu (prva vožnja), 10.17: moški, kanu (prva vožnja), 14.00: ženske, kanu (druga vožnja), 14.42: moški, kanu (druga vožnja). Sobota, 30. julij: polfinale: 9.03: ženske, kajak, 10.08: moški, kajak, finale: 12.05: ženske, kajak, 12.41: moški, kajak; ekstremni slalom: 15.50: kvalifikacije. Nedelja, 31. julij: polfinale: 9.03: ženske, kanu, 10.08: moški, kanu, finale: 11.35: ženske, kanu, 12.11: moški, kanu, ekstremni slalom: 16.00: finalne vožnje.