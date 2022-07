Direktorica urada za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štrukelj je za N1 zagotovila, da so mladoletnico, takoj ko so prejeli prijavo, umaknili iz azilnega doma in ji zagotovili potrebno oskrbo. Tudi Štrukljeva zaradi varovanja pravic žrtve o podrobnostih ni želela govoriti, ob tem pa so v uradu vseeno povedali, da je žrtev v Slovenijo prišla skupaj s staršem in sorodnikom, vsi pa so bili nastanjeni skupaj.

Sicer pa nevladne organizacije in civilne iniciative po pisanju portala opozarjajo, da so razmere v azilnem domu na Viču zelo zaskrbljujoče. Da so zmogljivosti močno presežene, pritrjujejo tudi uradni podatki, saj je bilo 20. julija tam nastanjenih 343 oseb, medtem ko so skupne zmogljivosti ustanove le 230 mest.

Kot še pravijo v uradu, so tam trenutno nastanjeni predvsem moški, vendar sogovorniki iz vrst nevladnikov in humanitarcev dodajajo, da to lahko velja zgolj za prosilce. Preden namreč steče uradni postopek, so tam običajno nastanjeni vsi »vlagatelji«, torej tudi ženske in otroci, dodaja N1.

Po njihovih informacijah naj bi bilo število nastanjenih pred kratkim celo še precej višje. Po javno dostopnih podatkih je bilo samo junija v Sloveniji na novo nastanjenih 725 prosilcev za mednarodno zaščito, maja celo še več, 735. Za nastanitve pa so na voljo azilni dom Vič, izpostava na Kotnikovi in nastanitveni center v Logatcu, ki pa je trenutno po pisanju portala namenjen zlasti ukrajinskim beguncem.

Iščejo dodatne zmogljivosti

V uradu sicer po navedbah N1 pravijo, da iščejo dodatne zmogljivosti, ena od lokacij pa bo morda v Postojni. Vlada je namreč v začetku julija sprejela sklep o ustanovitvi tamkajšnjega nastanitvenega centra, ki bo namenjen ukrajinskim beguncem in bo lahko sprejel 120 prosilcev in oseb, ki so status začasne zaščite že pridobile. S tem se bodo bodo sprostile zmogljivosti v Logatcu.

Težke razmere v azilnem domu na Viču po pisanju N1 preučujejo tudi pri varuhu človekovih pravic, postopek pa so začeli na podlagi pobude, ki so jo prejeli v začetku julija. Kot so pojasnili v uradu, je varuh že v preteklosti priporočil ukrepe za izboljšanje razmer v azilnem domu, a njegova priporočila še niso bila uresničena.

Med drugim je predlagal proučitev možnosti, da bi pri vsakem tujcu, ki ga nastanijo v sprejemne prostore azilnega doma, takoj opravili psihološko obravnavo oziroma oceno ranljivosti, pa tudi da bi pospešili azilne postopke, dodaja portal.