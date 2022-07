IMF napoveduje še dodatno upočasnitev gospodarske rasti in svari pred recesijo

Pospešena inflacija in znatna upočasnitev gospodarske aktivnosti v ZDA in na Kitajskem sta še dodatno znižali napoved Mednarodnega denarnega sklada (IMF) glede gospodarske rasti za letošnje in prihodnje leto. Obenem je sklad v najnovejšem poročilu o svetovnih gospodarskih obetih opozoril, da bi se stanje lahko še poslabšalo in vodilo v recesijo.