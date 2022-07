Gre za enega največjih infrastrukturnih projektov na Hrvaškem, ki ga je projektiral slovenski inžinir Marjan Pipenbaher, gradbena dela pa je izvedla kitajska družba China Road and Bridge Corporation. Po mostu, ki naj bi bil za promet odprt že v začetku sezone, a so ga zaradi zamud pri gradnji prestavili, bo promet po zaključku osrednje slovesnosti simbolično stekel z vožnjo električnega avtomobila Nevera hrvaškega proizvajalca Rimac, ki ga bo peljal trikratni evropski prvak Niko Pulić.

Dogajanje ob odprtju na obeh straneh mostu poteka že ves dan. Vrstijo se nastopi glasbenikov, kulturnikov in folklornih skupin, čez most pa se je med drugim podalo tudi 250 tekačev. Pred uradnim odprtjem pa so se čez most lahko sprehodili tudi radovedni pešci.

Pelješki most je spreman. Sutra u ovo vrijeme #SpajamoHrvatsku! pic.twitter.com/V68wFMQQYl — Vlada Republike Hrvatske (@VladaRH) July 25, 2022

Na osrednji slovesnosti bosta sodelovala predsednik republike Zoran Milanović in predsednik vlade Andrej Plenković ter podpredsednica Evropske komisije Dubravka Šuica. Slavnostne otvoritve naj bi se skupaj udeležilo okoli 40 tisoč ljudi. Otvoritev bo spremljal ognjement in bakle na barkah pod mostom.

Most bo prinesel prometno razbremenitev in večjo povezanost, tako za turiste kot tudi za domačine.