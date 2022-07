Vodja iranske agencije za jedrsko energijo Mohamed Eslami je v ponedeljek poudaril, da kamer Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), ki so jih deaktivirali, ne bodo ponovno vključili, dokler ne bo sklenjen nov jedrski sporazum, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Iran je že v začetku junija deaktiviral 27 nadzornih kamer v več jedrskih objektih kot odgovor na resolucijo sveta guvernerjev IAEA, v kateri je agencija izrazila globoko zaskrbljenost glede pomanjkljivega sodelovanja Irana.

Iran je sprejetje resolucije hitro obsodil kot politično, nekonstruktivno in nepravilno dejanje, ki temelji na lažnih in izmišljenih informacijah Izraela, in je zatrdil, da bo resolucija le oslabila proces sodelovanja med Iranom in agencijo IAEA.

Prav tako je IAEA večkrat opozorila, da bi lahko Iran zadostno količino materiala za izdelavo jedrskega orožja pridobil v le nekaj tednih. Teheran pa še vedno poudarja, da bo jedrsko tehnologijo uporabljal le v miroljubne namene.

ZDA so leta 2018 pod vodstvom nekdanjega predsednika Donalda Trumpa enostransko odstopile od jedrskega sporazuma, uradno znanega kot skupni celovit načrt ukrepanja (JCPOA). Zatem so ponovno uvedle sankcije proti Iranu, ta pa je začel opuščati zaveze iz sporazuma.

Iran se s svetovnimi silami že dlje časa pogaja o oživitvi sporazuma, ki je Teheranu v zameno za omejitev jedrskega programa ponujal omilitev sankcij. V pogajanjih neposredno sodelujejo Iran ter Francija, Nemčija, Velika Britanija, Rusija in Kitajska, posredno pa tudi ZDA.

Pogajanja so marca ponovno zastala, predvsem zaradi zahteve Irana, da bi morale ZDA Islamsko revolucionarno gardo umakniti z ameriškega seznama terorističnih organizacij.