Dobre in čisto nič komplicirane sladice, ki vseeno navdušijo in zadovoljijo tisto sladko potrebo čisto v vseh nas, so enostavno najboljše. Pripravite jih ob naslednjem praznovanju ali pa kar tako, na čisto navaden dan, ko se želite malo pocrkljati ali pa želite pocrkljati koga drugega.

Ne le, da so te male pite fantastične, še navdušijo, pa čeprav v pripravo ni potrebno vložiti veliko energije. Male pite iz krhkega testa kupite v kateri koli večji trgovini, lahko pa jih pripravite kar doma. Seveda pa lahko na enak način pripravite tudi pito normalne velikosti. Nato pripravite sadno osnovo, ki jo pripravite s katerim koli sadjem, lahko pa uporabite tudi vam ljubo marmelado. Za nadev nato pripravite maso za panakoto, ki se bo na sadni osnovi prav lepo strdila in poskrbela za res enostavno in osvežilno mini pito. Uporabite popolnoma vegansko želirno sredstvo agartino, ki jo le stresite v rahlo zavrelo sladko smetano in ob nenehnem mešanju kuhajte dve minuti.

Najprej pa še nekaj drugih enostavnih poletnih sladic:

Za pripravo teh čudovitih malih pit ne potrebujete veliko sestavin:

mini pite iz krhkega testa – te kupite v kateri koli večji trgovini, jih pripravite doma ali pa naredite pito normalne velikosti (tudi te osnove iz krhkega testa lahko kupite ali pripravite doma)

sladko smetano – potrebujete jo za pripravo panakota mase

borovnice – te so lahko zamrznjene (za nadev uporabite zamrznjene) in/ali sveže za okras; uporabite pa lahko tudi katero koli drugo sadje (jagode, maline, breskve, marelice …) ali marmelado

sladkor – za sladkanje sadnega nadeva in za panakoto potrebujete nekaj sladkobe – uporabite mleti sladkor ali pa javorjev sirup, lahko pa tudi agavin sirup

agartino – popolnoma vegansko želirno sredstvo v prahu, pripravljeno iz alg, ki panakoto strdi ali pa uporabite želatino

vanilijevo pasto/aromo/strok/sladkor za obogatitev okusa in čudovito aromo

gustin – če želite, lahko sadni nadev na hitro zgostite z malo gustina, če ga pa nimate, pa sadje le malo dlje kuhajte, da se tekočina, ki jo sadje izpusti, ukuha;

limono – z limonino lupinico osvežite tako sadni nadev kot celotno panakoto na koncu, ki obenem še dodatno polepša izgled pite

meto – to potrebujete za okras na koncu

PRIPRAVA

SESTAVINE:

Sestavine za sadno osnovo:

200 g (zamrznjenih) borovnic

4 žlice mletega sladkorja oz. po okusu

1 žlica naribane limonine lupinice

1 žlička gustina (neobvezno, a hitreje strdi sadje v marmelado)

Sestavine za panakotino maso:

0,5 l sladke smetane za stepanje

2 žlici mletega sladkorja oz. po okusu

1 žlička vanilijeve paste (ali 1 vanilijev strok, vanilij sladkor, vanilijeva aroma)

1 zavitek agartine (ali primerna količina želatine)

Ostale sestavine:

2 paketa mini pit iz krhega testa (18 kosov skupaj) ali 1 velika pita

borovnice za okras

limonina lupinica za osvežitev in okras

PRIPRAVA

V kozico stresite borovnice, dodajte sladkor, limonino lupinico in gustin in premešajte ter kuhajte nekaj minut, da se tekočina ukuha in da dobite kremno sadno marmelado.

Mini pite iz krhkega testa postavite na pladenj ali krožnik (da jih bo lažje prenesti v hladilnik) ter vsako napolnite s po dvema žličkama sadnega nadeva. Pladenj s pitami položite v hladilnik za nekaj minut, da se marmelada ohladi. Vmes pripravite panakotino maso.

V drugo kozico zlijte sladko smetano, dodajte sladkor, vanilijevo pasto in dobro premešajte in segrevajte, da skoraj začne vreti. Nato v sladko smetano stresite agartino in dobro premešajte, nato pa ob nenehnem mešanju kuhajte še dve minuti.

V pite z marmelado z žlico prenesite panakotino maso – približno 3 žlice na pito. Pladenj s pitami nato prenesite v hladilnik za vsaj 2 uri.

Ko se panakota v pitah strdi – ali pa pač pred postrežbo – pite okrasite s svežimi borovnicami, meto in naribano limonino lupinico. Pozor, limonova lupinica je obvezna, ker sladico poživi. Uživajte!