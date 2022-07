Danes sta v dveh prometnih nesrečah na območju PU Ljubljana umrli dve osebi, voznika avtomobila in tovornega vozila s priklopnikom. Prva prometna nesreča se je pripetila okoli desete ure zjutraj, ko sta na prehodu čez železniško progo pri Spodnji Dragi trčila vlak in osebno vozilo. Voznik avta je na kraju umrl, železniška povezava med Ivančno Gorico in Višnjo Goro pa je zaradi ogleda kraja nesreče in odpravljanja njenih posledic zaprta.

Druga nesreča se je na cesti med Cerknico in Ložem odvila nekaj pred poldnevom, ko je voznik tovornega vozila s priklopnikom trčil v skalno nabrežje in na kraju umrl. Sodeč po prvih ugotovitvah je bil v nesreči udeležen sam. Cesta med Bloško polico in Ložem je zaradi ogleda kraja nesreče in odpravljanja njenih posledic zaprta.