Že nekaj dni pred začetkom uvodne slovesnosti so študenti od univerze zahtevali menjavo govorke. V pismu so naslovili Collinsina stališča do splava in zapisali, da »podpirajo pravico do svobode govora in veroizpovedi, vendar ko govornica javno izraža svoja stališča proti reproduktivni pravici izbire, s tem spodkopava stališča univerze in podpira neuniverzalno ter v teologiji zakoreninjeno platformo za omejevanje dostopa do splava, ki je bistveni del zdravstvene oskrbe«.

Peticijo je podpisalo več kot 300 študentov, tako tistih, ki so bele plašče šele dobili, kot tudi tistih, ki so v učnem procesu že nekaj časa. Študenti so med drugim povedali, da v tem primeru »ne gre zgolj za nestrinjanje glede osebnih mnenj, ampak za solidarnost s skupinami, katerih osnovne človeške pravice so ogrožene in zdravstvena oskrba omejena«.

Univerza je za CNN povedala, da je izbira govornice stvar Častnega društva medicinske fakultete, spremembe te odločitve pa niso na mestu. V izjavi so povedali, da »uvodna slovestnost ni prostor za razprave, temveč za dobrodošlico vsem novim študentom medicine«, in dodali, da njihova reproduktivna zdravstvena oskrba še vedno vključuje splav.

Vrhovno sodišče Združenih držav je letos junija razsodilo, da pravica do splava ne spada več pod zaščitene človekove pravice. Zvezne države so s tem pridobile zmožnost samoregulacije reproduktivnih pravic, s tem pa je splav postal skoraj ali popolnoma prepovedan v 26 zveznih državah.