Pogačar, dvakratni zmagovalec Toura, ki je pred dnevi letošnjo izvedbo francoske pentlje končal na drugem mestu, bo spet v akciji na klasiki v San Sebastianu konec tedna.

V prvotnih načrtih ekipe z začetka sezone je bila sicer Vuelta eden od predvidenih ciljev za 23-letnega slovenskega tekmovalca, a so pri UEA Emirates zdaj načrte spremenili.

»Naslednja dirka ga čaka konec tedna na klasiki San Sebastian v Baskiji. Potem bo imel premor in se pripravil na več enodnevnih dirk, prva bo v Plouayju, potem pa ga čaka še en vrhunec s svetovnim prvenstvom v Avstraliji, za konec pa dirka po Lombardiji, ki jo je dobil leta 2021,« so načrte Pogačarja opisali na spletni strani ekipe.

Letos drugega najboljšega na Touru tako do konca sezone čakajo še dirke v San Sebastianu (30. julij), Plouayju (28. avgust), VN Quebeca in Montreala (9. in 11. september), septembrsko SP ter tri oktobrske dirke v Italiji (Giro Dell'Emilia, Tre Valli Varesine in Lombardija).