Koprsko državno tožilstvo je septembra lani proti nekdanjemu duhovniku Antonu Kmetu vložilo obtožbo zaradi domnevne spolne zlorabe. Oktobra je njegov zagovornik vložil ugovor, ki mu je senat koprskega okrožnega sodišča v začetku letošnjega leta ugodil. Zadeva je namreč novembra lani že zastarala, s tem pa se je postopek na sodišču končal, poročajo Primorske novice.

V Cerkvi spoznan za krivega

Kmeta so junija lani sicer napodili iz duhovniških vrst, saj je bil v upravnem kazenskem postopku na cerkvenem sodišču spoznan za krivega spolne zlorabe mladoletne osebe. Oktobra je ukrep potrdila Kongregacija za nauk vere v Vatikanu, proti koncu meseca pa so o zaključku postopka seznanili še bivšega duhovnika samega. Kmet je bil nazadnje župnik v Makolah in soupravitelj župnije Studenice. Teh služb so ga razrešili leta 2019, ko so na cerkvenem sodišču sprožili preiskovalni postopek. Takrat naj bi se s primerom začeli ukvarjati tudi koprski kriminalisti. Kaznivi dejanji spolne zlorabe naj bi zagrešil kot kaplan v Ljutomeru in sicer med leti 1998 in 2001. Kmet je bil leta 2010 že civilnopravno obsojen na deset mesecev zapora, ker je med pripravami na birmo deklici, mlajši od 15 let, redno otipaval po prsih in zadnjici. Kazen je odsedel.

Žrtev se pri nas ne sliši

Januarja letos je Janez Cerar, lazarist in koordinator dela v zavodu Dovolj.je, odziv cerkvenih predstojnikov ob laizaciji obeh duhovnikov (poleg Kmeta še nekdanjega kapucina Jožefa Paskala Pršo) opisal kot nezadosten in neprimeren. Po njegovem bi morali pristojni jasno povedati, zakaj sta bila laizirana, a tega ni bilo. Oba duhovnika pa imata vse potrebno za udobno življenje, zaradi zastaranja kaznivih dejanj pa sta se kljub neizpodbitnim dokazom izognila roki pravice in odgovornosti po slovenskem pravu, je bil jasen. Prepričan je še, da v Cerkvi pri nas še vedno ne slišijo žrtev, da so postopki predolgi, empatija do žrtev pa premajhna.