»Ni bila misija nemogoče! Ministri so dosegli politični dogovor o zmanjšanju porabe plina pred prihajajočo zimo, «je na twitterju zapisalo češko predsedstvo Svetu Evropske unije.

»EU je enotna in solidarna. Današnja odločitev je jasno pokazala, da se bodo države članice odločno zoperstavile vsakršnemu poskusu Rusije, da bi z uporabo dobave energije kot orožja razdelila EU,« pa je ob tem povedal češki minister za industrijo Jozef Sikela.

Sprejetje predloga za zmanjšanje porabe plina bo po njegovih besedah nedvomno okrepilo skupno energetsko varnost. »Varčevanje s plinom zdaj bo izboljšalo pripravljenost. Zima bo precej cenejša in lažja za državljane EU in industrijo,« je še povedal Sikela.

Uredba, o kateri so se dogovorili ministri, predvideva določitev cilja, da bi članice EU med 1. avgustom letos in 31. marcem 2023 porabo plina prostovoljno zmanjšale za 15 odstotkov glede na povprečno porabo plina med avgustom in marcem v zadnjih petih letih, so sporočili iz predsedstva.

Uredba vključuje tudi možnost sprožitve opozorila na ravni EU glede varnosti dobav plina, kar bi pomenilo, da bi 15-odstotno znižanje postalo obvezno.

Evropska komisija bo lahko sprožitev opozorila Svetu EU predlagala na lastno pobudo, in sicer v primeru visokega tveganja za hudo pomanjkanje plina ali pa izjemno visokega povpraševanja po njem. Poleg tega bo lahko pet članic od komisije zahtevalo, naj poda predlog za sprožitev opozorila.

V vsakem primeru bodo morale države to potrditi s kvalificirano večino, kar pomeni najmanj 15 članic, v katerih živi najmanj 65 odstotkov prebivalcev EU.

Pri obveznem zmanjšanju porabe plina bodo možne različne izjeme, med drugim za države, ki niso povezane s plinskimi omrežji drugih članic, saj ne bodo mogle sprostiti zadostnih zalog plina za druge države, je sporočilo češko predsedstvo.

Izjema bo poleg tega veljala za države, katerih električna omrežja niso sinhronizirana z evropskim električnim sistemom in so močno odvisne od plina za proizvodnjo elektrike.

Članice bodo lahko izjemo zahtevale tudi, če so že presegle cilje glede polnjenja skladišč s plinom, če so močno odvisne od plina za kritično infrastrukturo ali pa če se je poraba plina v zadnjem letu povečala za najmanj osem odstotkov glede na povprečje zadnjih petih let.

Ministri za energetiko, med njimi slovenski minister za infrastrukturo Bojan Kumer, so se strinjali, da bodo pri ukrepih za zmanjšanje porabe plina dali prednost tistim, ki ne bodo prizadeli zaščitenih odjemalcev. Med temi so gospodinjstva ter ključne storitve za delovanje družbe, kot sta zdravstvo in obramba.

Med možnimi ukrepi so zmanjšanje porabe plina v sektorju električne energije, spodbujanje zamenjave plina z drugimi energenti v industriji, kampanje osveščanja ter omejitve glede ogrevanja in hlajenja prostorov.

Članice bodo morale zdaj uredbo potrditi še uradno v pisnem postopku, ki se bo po navedbah češkega predsedstva zaključil v prihodnjih dneh. Uredba bo veljala eno leto z možnostjo podaljšanja. Predlog za podaljšanje bo lahko podala komisija po preučitvi razmer na področju dobav plina EU.

Države članice EU so tako potrdile predlog Evropske komisije, ki so ga precej spremenile. Dodale so več izjem in pristojnost sprožitve opozorila na ravni unije prenesle na Svet EU. Potem ko je prvotnemu predlogu nasprotovalo več držav, je bila danes proti zgolj še Madžarska, so potrdili viri pri EU.

Von der Leynova: Dogovor o zmanjšanju porabe plina odločilen korak pri soočanju z zmanjševanjem dobav

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pozdravila dosežen politični dogovor držav članic o zmanjšanju porabe plina za 15 odstotkov do marca 2023. To je po njenih besedah odločilen korak pri soočanju z grožnjo, da bi ruski predsednik Vladimir Putin povsem ustavil dobavo plina. »Danes je EU naredila odločilen korak pri soočanju z grožnjo, da bi ruski predsednik povsem ustavil dobavo plina. Močno pozdravljam podporo Sveta EU uredbi o usklajenih ukrepih za zmanjšanje porabe plina,« je povedala predsednica Evropske komisije.

Skupna zaveza k prostovoljnemu zmanjšanju porabe plina za 15 odstotkov bo prispevala k napolnitvi skladišč plina pred zimo, je pojasnila. »Možnost sprožitve opozorila na ravni EU in s tem obveznega zmanjšanja porabe v vseh državah članicah pošilja močno sporočilo, da bo EU storila vse, kar je treba, da bi zagotovila varnost dobav in zaščitila odjemalce, pa naj bodo to gospodinjstva ali industrija,« je povedala predsednica von der Leyen, so sporočili iz komisije.

EU je po njenih besedah z odločitvijo za skupno delovanje, pri čemer je upoštevala vse relevantne posebnosti posameznih držav, postavila trdne temelje za solidarnost spričo Putinovega izsiljevanja z energijo.

Ob tem se je odzvala na napoved ruskega energetskega velikana Gazprom, da bo še dodatno zmanjšal dobavo plina Evropi po Severnem toku 1. Ta napoved, ki je po njenem mnenju ni mogoče upravičiti s tehničnimi razlogi, dodatno kaže na nezanesljivost Rusije kot dobaviteljice energije.

»Zahvaljujoč današnji odločitvi, smo pripravljeni nasloviti našo energetsko varnost na evropski ravni kot unija,« je še poudarila predsednica komisije.