Skupno je bilo v ponedeljek hospitaliziranih 309 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom-19, kar je 20 manj kot dan prej. Na intenzivnih oddelkih je bilo v ponedeljek s potrjeno okužbo skupno 19 bolnikov, enako kot dan prej.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1624, kar je 28 več kot dan prej, število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 1064, kar je 29 več kot dan prej.

Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji trenutno 22.548 aktivnih primerov okužb, kar je 629 več kot dan prej.

Lekarniška zbornica: Ne hodite v lekarno, če ste okuženi s koronavirusom

Lekarniška zbornica Slovenije opozarja, naj okuženi s koronavirusom ne hodijo v lekarno. Za bolne in okužene naj zdravila, teste za samotestiranje ali druge izdelke v lekarnah prevzame zdrava oseba. Zdravi pa morajo v lekarnah nujno nositi masko in si ob vstopu razkužiti roke, so zapisali v sporočilu za javnost.

V zbornici namreč opažajo, da vse več okuženih z novim koronavirusom prihaja v lekarne preverjati, ali je njihov izvid res pozitiven ali pa po zdravila in druge izdelke, so povzeli besede predsednice lekarniške zbornice Darje Potočnik Benčič. Dodala je, da pa mnogi ravnajo samozaščitno in odgovorno. »Med drugim tudi tako, da se ob znakih okužbe testirajo sami s hitrimi testi za samotestiranje. Teste lahko dobijo v vsaki lekarni,« je spomnila.

V zbornici opozarjajo še, da posvetovalna skupina uporabo zaščitnih mask zelo priporoča v prostorih vseh zdravstvenih dejavnosti, torej tudi v lekarnah. Uporaba mask je priporočena tudi v drugih zaprtih javnih prostorih, še posebej za osebe iz ranljivih skupin.

Z uporabo zaščitnih mask in razkuževanjem rok preprečujemo prenos okužbe med obiskovalci lekarne ter med obiskovalci in zaposlenimi. »V lekarnah se zavedamo, da je uporaba maske za nekoga lahko tudi obremenjujoča ali neprijetna, vseeno pa ta ukrep ne posega tako močno v življenje posameznika, kot doprinese k zaščiti lastnega zdravja in zdravja drugih,« je še povedala Potočnik Benčičeva.

Drugi priporočeni ukrepi za preprečevanje okužbe so pravilno umivanje in razkuževanje rok, prezračevanje prostorov, higiena kašlja, cepljenje s poživitvenim odmerkom in delo od doma. V primeru znakov okužbe naj oseba ostane doma in za nadaljnja navodila pokliče izbranega ali dežurnega zdravnika, svetujejo v lekarniški zbornici.