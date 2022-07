Zapihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem in jugovzhodu do 32 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Zlasti popoldne bodo na severu možne posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 25 do 29, na Primorskem do 32 stopinj Celzija.

Opozorilo: Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji. Čez Slovenijo se bo dopoldne pomikala hladna fronta z nevihtami, možna so krajevna neurja z nalivi in močnimi sunki vetra.

Obeti: V četrtek bo sončno. Burja na Primorskem bo ponehala. V petek bo delno jasno in znova bolj vroče, popoldne in zvečer bodo predvsem na severu krajevne nevihte.

Vremenska slika: Hladna fronta je dosegla Alpe in bo v naslednjih urah prešla naše kraje. V višinah z jugozahodnim vetrom doteka hladnejši in vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo nestanovitno, plohe in nevihte bodo od severozahoda zajele vse sosednje pokrajine. Osvežilo se bo. V sredo bo delno jasno, več jasnine bo ob severnem Jadranu, kjer bo pihala šibka do zmerna burja. Popoldne bodo v Alpah posamezne plohe in nevihte.

Biovreme: Danes bo vremenski vpliv zmerno obremenilen, v sredo pa bo vremenska obremenitev popustila.