Interventni ukrep za omilitev pomanjkanja vode v Istri je prejšnji četrtek potrdila vlada. Zanj je namenila nekaj manj kot 2,9 milijona evrov. Velja do konca avgusta.

Izvedbo je vlada naložila Upravi RS za zaščito in reševanje. Ta je morala na črpališču zagotoviti ustrezno opremo. Vodo bodo iz Unice odvzemali nižje od zajetja Malni, iz katerega se oskrbujeta s pitno vodo občini Postojna in Pivka.

Po ocenah s koprske občine bi lahko pripeljali do 5000 kubičnih metrov vode na dan. To še ne zagotavlja varne oskrbe, vendar ponuja priložnost, da bi se lahko ob zelo skrbnem ravnanju izognili redukcijam, so dodali.

Vse omejitve ostajajo v veljavi. Potem ko so prepovedali uporabo vode za nenujne namene in odredili zmanjšanje porabe v gospodarskih dejavnostih, se je skupna poraba zmanjšala na 30.000 kubičnih metrov na dan, so v ponedeljek sporočili iz Rižanskega vodovoda.

V ponedeljek so na območju vodarne Cepki opravili še zadnje logistične ukrepe za lažji dostop s tovornjaki.