»Lahko potrdimo več žrtev in več strelskih prizorišč,« je o strelskem napadu v mestu Langley v Britanski Kolumbiji povedala tiskovna predstavnica kanadske policije Rebecca Parslow.

V napadih sta umrla dva moška, moški in ženska sta bila resno ranjena, motiv pa za zdaj še ni natančno znan.

Eden od moških je bil ubit blizu socialnih stanovanj, drugi pa v bližini avtobusnega krožišča v Langleyju. Kanadska kraljeva konjeniška policija je sporočila, da so strelca pokončali. Njen poveljnik Ghalib Bhayani je dejal, da aktivno preiskujejo več streljanj za katera motiva ne poznajo in ne vedo ali obstaja kakšna povezava med strelcem in žrtvami.

»Med interakcijo s strelcem, ki so ga našli blizu ranjenca, je policija uporabila strelno orožje in strelca ubila,« je sporočila policija.

Množični strelski napadi v Kanadi niso tako pogosti kot v ZDA, a tudi tam občasno pride do incidentov. Najbolj smrtonosen napad v zgodovini države se je zgodil leta 2020, ko je moški preoblečen v policista lomastil po provinci Nova Škotska in pobil skupaj 22 ljudi. Napadal jih je po domovih in ob tem zažigal hiše.

Kanada je sicer nekoliko zaostrila orožarsko zakonodajo, potem ko je morilec leta 1989 na fakulteti v Montrealu pobil 14 žensk in na koncu še sebe.

V omenjeni državi je potrebno orožje prijaviti, prepovedano pa je posedovanje avtomatskega ali polavtomatskega orožja. Za nakup orožja je potrebno opraviti tečaj in prestati pregled morebitne kriminalne preteklosti in psihološko oceno.