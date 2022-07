Nogometaši Maribora so včeraj opoldne s posebnim letalom ukrajinske mednarodne letalske družbe dopotovali v Kišinjev v Moldaviji, kjer jih drevi ob 19. uri čaka povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov s Šerifom. Serijski moldavski prvak sicer prihaja iz Tiraspola, ki pa je v nepriznani republiki Pridnestrje, zato mora zaradi trenutnih razmer v tem delu Evrope tekme igrati v moldavski prestolnici. Slovenski prvaki so pred zahtevno nalogo, potem ko se je prva tekma v Ljudskem vrtu končala brez golov 0:0.

Mariborska zasedba je okrnjena, saj so zaradi poškodb doma ostali nosilci igre Martin Milec, Marko Božić in Aleks Pihler. »Nekatere stvari smo že pripravili, kakšna bo izvedba bomo videli. Pričakujem najboljšo podobo Maribora. Jasno je, da ne moreš napredovati, če ne dosežeš gola. Ne bomo se le branili, ampak pričakujem, da bomo prikazali drugačno podobo, kot smo jo na prvi tekmi,« je napovedal 53-letni trener Radovan Karanović, ki je pripravljen na vse scenarije tekme, tudi podaljške in enajstmetrovke. »Šerif je nedvomno favorit, a če bodo fantje pokazali vse, kar so sposobni, imamo realne možnosti za napredovanje,« je dodal Karanović. Poudaril je, da v vlogi defenzivnega vezista popolnoma zaupa 19-letnemu Aljažu Antolinu, potem ko je Makombou odšel v Italijo, Pihler pa je poškodovan. Prav na sredini igrišča se bo odločala tekma. V Ljudskem vrtu jo je obvladoval Šerif, ki je dobro pokrival igralce Maribora. »Odigrati moramo boljše, kot smo na prvi tekmi. Pripravljamo kar nekaj presenečenj. Kakšna bodo, boste videli na tekmi,« je bil skrivnosten krilni napadalec Ivan Brnić.

Z ekipo je tudi novinec, 23-letni defenzivni vezist Vladan Vidaković, ki prihaja iz srbskega prvoligaša Spartak iz Subotice in je zamenjava za Francoza Makombouja. S slovenskimi prvaki je podpisal pogodbo do leta 2025, drevi pravice nastopa še nima, a se je pridružil odpravi, da se se privadi na ekipo in spozna s soigralci. »Dogaja se na polno. Stvari s prestopi so lahko blizu ali daleč. Marsikaj se lahko še zgodi. Ker se v Sloveniji tekmovanje začne zelo zgodaj, smo v nehvaležnem položaju in moramo imeti veliko stvari že vnaprej pripravljenih, prestopni rok pa se pravzaprav sploh še ni začel,« je pojasnil športni direktor kluba Marko Šuler. Nato se je razgovoril o Vidakoviću: »Ekipi smo dodali igralca, ki ga trenutno nimamo in ga težko najdemo v slovenskem prostoru. Ima višino, tehnično znanje in sposobnosti igralca 'box to box'. Redno je igral v srbski ligi, ima izkušnje in je v delovnem ritmu. Verjamem, da smo dobili igralca z dodano vrednostjo.«

V četrtek bodo trije slovenski klubu odigrali povratne tekme drugega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo. V najtežjem položaju je Olimpija, ki bo doma (ob 19. uri) skušala nadoknaditi dva gola zaostanka proti Sepsiju (1:3). Koper bo skušal v Vaduzu v Liechensteinu (ob 20. uri) izničiti nepričakovan poraz z 0:1 na Bonifiki. Mura ima pred tekmo v Fazaneriji (ob 20. uri) z irskim klubom St. Patrick's iz Dublina dobro izhodišče z remijem (1:1).