Dvorana Tivoli je bila včeraj s svojo ledeno ploskvijo zagotovo eno od najbolj zaželenih mest v vroči Ljubljani. V njej je bilo prijetnih 25 stopinj Celzija. Na prvem treningu so bili z izjemo novinca v ekipi, Kanadčana Chrisa Dodera, ki bo zaradi ptudijskih obevznosti v Ljubljano prišel 3. avgusta, vsi igralci, na katere v novi sezoni računa trener Mitja Šivic. »Vsak avgust pomeni garanje in trdo delo, ki se ti nato že septembra obrestuje in to lahko obrnemo v svojo korist. Težko je po le enem treningu ocenjevati nove igralce, kajti že tako smo imeli sami s sabo dovolj težav na ledu, pa tudi sicer je to delo trenerjev. Z novinci smo dobili novo globino, tudi izkušnje, sploh v obrambi,« je po prvem treningu dejal kapetan Olimpija Žiga Pance.

Proračun bo 1,5 milijona evrov

Zeleno-beli bodo imeli svojo prvo preizkušnjo v novi sezoni 11. avgusta v Linzu, domačim navijačem se bodo prvič predstavili dva dni pozneje, ko bo v Tivoliju igral MAC iz Budimpešte. Do začetka uradnega dela sezone, ko bodo 2. septembra v ligi prvakov gostovali na Finskem pri ekipi TPS Turku in dva dni poznejše še v Nemčiji pri Wolfsburgu, bodo Ljubljančani igrali še štiri tekme. Dve na turnirju v Landshutu proti dvema nemškim ligašema, nato še doma proti Fehervarju in KAC-u. Pred začetkom lige IceHL, ko bodo 16. septembra igrali doma z Bratislavo, bodo ljubljanski navijači, 8. in 10. septembra, lahko uživali še v tekmah lige prvakov. V Tivoli bosta prišla Turku in Wolfsburg, medtem ko bodo z Zugom igrali 5. oktobra doma in teden dni pozneje v Švici. »Tekmovanje v ligi prvakov bo za vse nas nekaj novega, morali bomo ubrati drugačen pristop, temu primerno se bomo tudi pripravljali. Želimo si podpore s tribun, navijači so bili vedno naš dodatni igralec,« si želi 33-letni ljubljanski napadalec.

Po besedah Mihe Butare, predsednika ljubljanskega hokejskega kluba, ki je tudi že imel sestanek z navijači, je prodaja sezonskih vstopnic boljša, kot je bila lani v istem obdobju. V prodaji so tudi vstopnice za domače tekme lige prvakov. »Organizacijsko bo liga prvakov za nas velik zalogaj. V njej ni ničesar prepuščeno naključju in samo pohvalim lahko zaposlene v klubu, kako dobro delajo tudi na tem področju. Želim si le, da v njej dostojno zastopamo ljubljanski hokej,« je o ligi prvakov dejal Miha Butara, ki je zanikal, da bi imel klub finančne težave. Še več, proračun bo za okoli dvesto tisoč evrov višji, kot je bil lanski. Se pravi, da bo visok 1,5 milijona evrov, vendar so v to vsoto vštete vse selekcije, od najmlajših do članov, avtobusni prevozi, plače, trenerji … Obeta se še en tuji pokrovitelj.

Še en sestanek z Alešem Mušičem

»Za nami je že prvo testiranje. Čeprav so bili standardi postavljeni višje kot lani, so bili rezultati veliko boljši. S prvim dnevom na ledu, čeprav ta zaradi visokih temperatur še ni dovolj stisnjen, sem zelo zadovoljen. Koncentracija, drsanje – vse, kar smo danes iskali, smo imeli v dvorani. Lahko gledamo le pozitivno,« pa je svoje misli strnil Mitja Šivic, ki ni želel komentirati zadeve okoli Aleša Mušiča, s katerim v klubu niso podaljšali pogodbe. Bolj zgovoren je bil Butara, ki je napovedal še en sestanek z legendarnim hokejistom, za katerega pravi, da si vsekakor zasluži imeti dres pod stropom dvorane Tivoli.