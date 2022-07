Mladi med počitnicami pomagajo pri urejanju mesta

Te dni je v Celju mogoče videti številne mlade, ki urejajo okolico, čistijo in barvajo klopi v parkih, ob igriščih in sprehajalnih poteh, na ta način pa zaslužijo nekaj denarja, ki ga porabijo za svoje želje in potrebe. Letošnje poletje so počitniško delo omogočili 235 mladim.