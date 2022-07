Organizatorji Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine so za letos pripravili nekaj novosti. Vrhunec festivala ostaja tako imenovana povorka narodnih noš, ko se bo v nedeljo, 11. septembra, ob 15. uri skozi središče mesta sprehodilo okoli 2000 v noše odetih posameznikov, skupin in konjskih vpreg. Prav tako pomemben del programa ostajajo nastopi na glavnem odru ter bogata sejemska ponudba domače in umetnostne obrti na Šutni.

»Ker želimo festival nadgraditi v počastitev jubilejne izvedbe, smo pripravili nekaj sprememb in skupaj s programskim odborom in vodjem organizacijskega odbora Tonetom Ftičarjem dodali nekaj novosti. Tako bodo letošnji Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine potekali predvsem v znamenju unikatnosti, edinstvenosti tega tradicionalnega festivala nacionalne vrednosti, ki mu dajemo poseben poklon z vrnitvijo h koreninam in čaščenjem bogate oblačilne dediščine, ki smo ji ob slavnostni priložnosti posvetili posebno pozornost,« pravi vršilec dolžnosti direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik Luka Svetec.

Nedeljska povorka narodnih noš

Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine so prepoznavni daleč naokrog in v Kamnik privabijo mnoge ljubitelje narodnih noš ali – kot pravijo strokovnjaki – ljubitelje pripadnostnega kostumiranja in tudi kostumirane udeležence. »Zanimivo vprašanje je, zakaj to zanimanje ne zbledi, saj je odkrivanje korenin in identitete pogosto povezano le s preteklostjo in ne s trenutkom, v katerem živimo,« je ob najavi festivala razmišljala Breda Podbrežnik Vukmir, urednica knjige Pokažem se fantu v pisanem gvantu, ki jo je oblikoval Marjan Kocjan in je izšla v založbi Zavoda za turizem in šport Kamnik. Ob obilici fotografij knjiga bralca​ nostalgično popelje na nekdanje praznične sprevode narodnih noš​, mnogi pa boste lahko spoznali, da je del naše identitete tudi oblačilna dediščina, ki bo letos še posebno tenkočutno predstavljena v nedeljski povorki narodnih noš.