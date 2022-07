V pričujoči rubriki smo že večkrat zapisali, da znajo imeti avtomobili v filmih tako pomembno vlogo, da bi jo lahko šteli kar kot eno izmed glavnih, takoj za morda prvim in drugim zvezdnikom. Tako pomembno, da bi si nemara določen štirikolesnik zaslužil kar omembo pri vrhu seznama, ko ob zaključku filma spremljamo zaključno špico s seznamom igralske zasedbe in drugih članov ekipe, ki ga je ustvarila. No, nekaj pa je tudi avtomobilov, ki so pomembno vlogo odigrali v toliko različnih znanih in odmevnih filmih, da bi si po mnenju nekaterih zaslužili kar zvezdo na hollywoodski aleji slavnih (Hollywood Walk of Fame, op. p.) ali nemara oskarja za življenjsko delo. Pa čeprav si je kar malce težko predstavljati podelitev kipca rohnečemu avtomobilu.

Kakor koli, če beseda že teče o hollywoodski zvezdi ali oskarju za življenjsko delo, bi bil eden prvih, nemara pa kar prvi avtomobilski kandidat dodge charger. Ta je bil denimo udeleženec v po mnenju velike večine najbolj ikoničnem avtomobilskem filmskem preganjanju vseh časov v filmu Bullitt s Stevom McQueenom, pa v filmih Cannonbal, Dirty Mary Crazy Larry, Carja hazarda (Dukes of Hazzard – tako v originalni televizijski seriji kot v filmu), pa seveda v zadnjem času v vseh filmih franšize Hitri in drzni (Fast and Furious)... In je zvezda tudi v enem izmed najbolj aktualnih filmov, ki je ob koncu prejšnjega meseca doživel premierno na pretočni platformi Netflix – Mož iz Toronta (The Man from Toronto), v katerem glavni vlogi sicer igrata Kevin Hart in Woody Harrelson.

Film za pozabo, avto ne

Film sam je, če bi ga morali oceniti, bolj »tako, tako«, oziroma eden tistih, ki bodo hitro odšli v pozabo. Kevin Hart je Teddy, spletni osebni trener, ki ga po pomoti zamenjajo za enega najbolj smrtonosnih in iskanih morilcev na svetu, znanega pod psevdonimom Mož iz Toronta, ki je v resnici lik, ki ga igra Woody Harrelson. Da bi ga končno ujeli, FBI Teddyja pregovori, da naj se še naprej pretvarja, da je sam dejansko Mož iz Toronta, s katerim pa mora naposled združiti moči, če želi preživeti. Ena redkih pozitivnih plati akcijske komedije so tako prizori z avtomobilom Moža iz Toronta, ki pa je torej dodge charger. Ta je v filmu udeležen v nekaterih atraktivnih kadrih, ob tem pa njegov lastnik o njem vseskozi govori kot o osebi z imenom Deborah, za katero gledalec dobi občutek, da je nekdo zares poseben v njegovem življenju – nenanazadnje ima to ime celo vtetovirano na vratu. In če je film že slab, je ustvarjalcem treba priznati vsaj to, da bi težko našli avtomobil, ki bi glavnemu liku karakterno bolj »ustrezal«.

Leta 2005 skok za 60 odstotkov

Da so izbrali prav dodga chargerja, je sicer zaslužen tudi Kevin Hart, ki je velik ljubitelj tovrstnih štirikolesnikov, tudi sam pa je lastnik predelanega chargerja letnika 1970 z okroglimi 1000 konji moči. Primerek v filmu je sicer charger letnika 1969 z oznako 440 R/T, kar pomeni, da ga poganja 4,4-litrski motor V8 s 375 konji moči. Solidno ohranjeni takšni primerki v ZDA stanejo nekaj več kot 80.000 dolarjev, njihova vrednost pa z leti raste. Ne verjamemo pa, da bi znala vrednost poskočiti na podlagi filma Mož iz Toronta, kot se je to denimo zgodilo leta 2005 po filmu Carja hazarda, ko so se cene zvišale tudi za 60 odstotkov.