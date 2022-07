Recenzija filma Moški: Med banalnim in pretirano kompleksnim

Britanski pisatelj in filmar Alex Garland, znan po režiji filmov Ex Machina (2014) in Uničenje (2018), v filmu Moški vrta po vprašanjih toksične moškosti, krivde in žalovanja. Garlandov tretji celovečerec je vizualno in idejno bogat izdelek, ki pa šepa v izvedbi.