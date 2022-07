74-letni britanski novinar in avtor Tom Bower se je po objavi še vsakega v vrsti neavtoriziranih življenjepisov soočil s tožbami ne samo znanih ljudi, katerih življenja je opisal, ampak tudi mnogih drugih, ki jih je omenjal kot svoje vire. Prav vsi tožniki so bili na sodišču poraženi.

Največ življenjepisov je napisal o tajkunih. Med njimi je pokojni britanski časopisni magnat Robert Maxwell. Tožil ga je in tožbo izgubil tudi nesojeni tast pokojne princese Diane, 93-letni nekdanji egiptovski lastnik znamenite londonske trgovine Harrods Mohamed Al Fajed. Neprijazni neavtorizirani življenjepis je napisal tudi o milijarderju Richardu Bransonu, ki so ga drugi vedno hvalili kot najbolj poštenega superbogataša. Knjižni uspešnici sta bila tudi življenjepisa Simona Cowella in Bernieja Ecclestona. Zelo sta se brala tudi življenjepisa dveh vodilnih britanskih politikov, odhajajočega konservativnega premierja Borisa Johnsona in nekdanjega socialističnega vodje laburistov Jeremyja Corbina. Leta 2003 je dobil nagrado za najboljšo športno knjigo leta. Posvetil jo je britanskemu nogometu: Pokvarjene sanje: nečimrnost, pohlep in skisanje britanskega nogometa.

Ženska, ki dela nekaj groznega Britaniji

Življenjepis Meghan Markle je Bowerjev prvi, ki je o članici ali članu kraljeve družine. Že po nekaj straneh je jasno, da je ne prenese. »Ta ženska dela nekaj groznega Britaniji,« trdi Bower, ki tudi princu Harryju ne prizanaša. »Spletkarska prebrisana Meghan,« pravi Bower, ki je v pogovoru z najhujšim dežurnim Meghaninim kritikom, novinarjem Pierceom Morganom, priznal, da želi s knjigo škoditi Meghan in Harryju. »Ta knjiga,« je hudobno priznal, »utegne pospešiti njuno propadanje, ki me niti malo ne žalosti, ker s Harryjem resnično ogrožata kraljevo družino.«

S čim pa naj bi pospešil njun domnevni propad? Z vrsto eksplozivnih trditev, ki naj bi mu jih razkrili njuni nekdanji prijatelji in znanci. Ena od njih je, da se je Meghan že med prvim srečanjem s Harryjevimi prijatelji sprla z vsemi zaradi njihovih, po njenem, seksističnih, rasističnih in transfobičnih šal. Eden od Harryjevih tedanjih prijateljev naj bi mu poslal telefonsko sporočilo: »Ta ženska nima smisla za humor. Gotovo je (kletvica) nora.«

Bower naj bi izvedel tudi resnico o tem, ali je Kate Meghan pred poroko res spravila v jok zaradi obleke ene od Meghaninih družic, kot je trdila Meghan v eksplozivnem intervjuju z Oprah, v katerem sta oba s Harryjem tudi dejala, da se je član kraljeve družine glasno spraševal o tem, kako temen bo njun prvorojenec Archie. Bower trdi, da je bilo ravno obratno, da je Meghan spravila v jok Kate.

»Holivudizirala« je kraljevo družino

Eksplozivna je tudi trditev, da sta bila kraljica in prestolonaslednik Charles obupana, ker se Meghan po poroki ni hotela pobotati z očetom Thomasom. Njeno kljubovanje spravi z očetom naj bi ju jezilo. »Hvala bogu, da Meghan ne pride,« pa naj bi dejala kraljica, ko je izvedela, da na pogreb njenega moža, princa Filipa, pride samo Harry. Meghan je bila takrat drugič noseča. V sedmem mesecu. Bower tudi trdi, da sta Harry in Meghan med junijskim praznovanjem kraljičinega platinastega jubileja zahtevala, da ju kraljica povabi na znameniti balkon Buckinghamske palače za družinsko mahanje podanikom. Proti naj bi bil predvsem prestolonaslednik Charles. Bower trdi, da sta oba pobesnela, ker ju kraljeva družina ni povabila zraven.

Kraljeva družina naj bi Meghan zelo zamerila intervju v reviji Vanity Fair, v katerem je leta 2017 pod naslovom Nora na Harryja potrdila njuno razmerje. Samo nekaj mesecev kasneje sta oznanila zaroko. V očeh kraljeve družine naj bi Meghan izkoristila Harryja za samopromocijo in »holivudizirala« kraljevo družino. Bower vztrajno ponavlja, da je bila Meghan pred srečanjem s Harryjem tretjerazredna igralka, ki si je že v otroških letih želela biti na rdeči preprogi, na katero naj bi začela stopati samo zaradi poroke s princem. Morda najbolj eksplozivno razkritje pa naj bi bilo, da je Harry »ponorel«, ko je decembra 2019 na televiziji gledal kraljičino božično poslanico, ker na njeni mizi ni bilo fotografije njega, Meghan in Archieja, kar naj bi vplivalo na odcepitev.

Bower se, podobno kot Pierce Morgan in armada drugih desničarskih kritikov Meghan in Harryja v Britaniji, najbolj trudi za to, da bi čim bolj pokvaril odnose med kraljico in njenim nekoč najljubšim vnukom Harryjem.