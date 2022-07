Ruski Gazprom je sporočil, da se bo količina dobavljenega zemeljskega plina Nemčiji po plinovodu Severni tok 1 s sredo zmanjšala še za polovico. Že doslej je bil dotok le na 40 odstotkih kapacitet, poslej bo torej na petini. Rusko podjetje v državni lasti kot razlog za zmanjšanje dobav na 33 milijonov kubičnih metrov plina na dan navaja ustavitev še ene turbine.

Severni tok 1 je prejšnji teden spet začel delovati po desetdnevnem remontu, a z zmanjšano kapaciteto, kar Rusija pripisuje zapozneli dostavi servisirane turbine iz Kanade. Okoli tega je precej nejasnosti, saj v Evropski uniji pravijo, da omenjena turbina ne bo v uporabi do septembra.

EU obtožuje Rusijo, da jo s plinom izsiljuje. Novica o načrtovani zmanjšani dobavi pa je prišla pred današnjim zasedanjem energetskih ministrov članic EU, ki bodo odločali o predlogu evropske komisije o zmanjšani porabi plina od avgusta do septembra za zapolnitev skladišč za zimo ter o možnosti razglasitve izrednih razmer, ko bi bilo varčevanje obvezno. Ta predlog je pri nekaterih članicah dvignil veliko prahu.

Ogorčeni nad napadom na Odeso

Ukrajina medtem upa, da bo ta teden stekel izvoz žita iz pristanišč v Črnem morju v skladu s petkovim dogovorom pod pokroviteljstvom OZN, po katerem bodo omogočili varen prehod ladjam do treh ukrajinskih pristanišč, ki jih Rusija blokira od začetka vojne, zaradi česar je v skladiščih obtičalo več deset milijonov ton za izvoz namenjenega žita. Najprej naj bi ladje krenile iz Černomorska, po navedbah ukrajinskega ministrstva za infrastrukturo lahko že jutri, v tednu ali dveh pa še iz Odese in pristanišča Pivdenji, je poročal Kyiv post. V Kijevu računajo, da bi v osmih ali devetih mesecih izvozili 60 milijonov ton žita.

Ukrajina se je sicer ogorčeno odzvala na sobotni ruski raketni napad na Odeso, kar je predsednik Volodimir Zelenski navedel kot dokaz, da Moskvi ni mogoče zaupati, ker se je to zgodilo po dogovoru, da bodo tudi od tam izvažali žito. Rusija trdi, da je ciljala vojaške tarče – vojaško ladjo in skladišče – in da napad ne bo vplival na dogovor o izvozu.

Strateški most na jugu

Medtem je vojna v nedeljo vstopila v svoj šesti mesec. Ukrajina trdi, da njene sile napredujejo v protiofenzivi v regiji Herson na jugu pri Krimu. Tam bi lahko ogrozili ruske dobavne linije zahodno od reke Dneper, ocenjujejo v britanskem obrambnem ministrstvu, ki redno objavlja analize. Sploh če uničijo strateški most Antonivski, ki ga je ukrajinska vojska že poškodovala. Rusija je regijo Herson sicer zasedla v prvih tednih vojne.

Ruska vojska pa nadaljuje obstreljevanje vzdolž celotne frontne črte v regiji Doneck. Rusko obrambno ministrstvo tudi trdi, da so z raketnim napadom uničili ukrajinsko skladišče s strelivom za ameriške raketne sisteme HIMARS na zahodu države v regiji Kmelnitski.

Lavrov: Ukrajince osvoboditi »nesprejemljivega režima«

V Moskvi so sporočili, da so obtožili 92 pripadnikov ukrajinskih varnostnih sil, da so zagrešili zločine proti človeštvu, in da so skupno odprli več kot 1300 preiskav. Preiskovalni odbor, ki ga vodi Aleksander Bastrikin, je v intervjuju za Rusko gazeto omenil možnost oblikovanja posebnega mednarodnega sodišča, kjer bi jim sodili in ki bi ga podprle države, kot so Iran, Bolivija in Sirija. Na vprašanje, ali ne bi moglo sojenje potekati pod okriljem OZN, je dejal, da je »kolektivni zahod« v vojni družno podprl Ukrajino in da bi bilo zato bolje poiskati države, ki so ostale nevtralne, ter naštel omenjeno trojico in več mednarodnih povezav, med njimi BRICS in Skupnost neodvisnih držav. Rusija trdi, da so organi, kot je mednarodno kazensko sodišče, ki preiskuje vojne zločine v Ukrajini, pod vplivom zahoda.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je medtem v Afriki, kjer se veliko držav ni opredelilo do vojne v Ukrajini, Moskva pa išče zaveznice. Dejavni so tudi drugi, saj sta na afriški turneji francoski predsednik Emmanuel Macron in posebni ameriški odposlanec za Afriški rog Mike Hammer. Lavrov, ki je bil po Egiptu danes v Kongu, je dejal, da je ruski cilj osvoboditi Ukrajince »popolnoma nečloveškega in nezgodovinskega nesprejemljivega režima« predsednika Zelenskega. x ba, agencije