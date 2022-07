Če bi Rusi mogli in smeli javno in svobodno govoriti in pisati zoper agresijo na sosednjo in bratsko Ukrajino, če bi smeli svobodno na ulice in protestirati zoper zločine in nasilje, bi bilo te vojne zagotovo že konec. Pa žal ne morejo, ker je protest zoper vojno, ki ne obstaja, prepovedan, ker ljudje tvegajo, da jih pretepejo in zaprejo. ...

Črna gora je bila še pred dvajsetimi leti ena najbolj proruskih držav sveta, s 300-letno zgodovino diplomatskih odnosov z Rusijo in neomajno vero, da jim bo Rusija vedno stala ob strani. Danes je Črna gora članica Nata in se pogaja za vstop v EU. Razlog je bilo spoznanje Črnogorcev, da Rusija zanje nima ljubezni, ampak samo interese, izključno svoje interese. Ko bodo to spoznali v Srbiji, bo imel Balkan jasnejšo evropsko prihodnost. V tem primeru za vojno v Ukrajini in za ruska početja zoper evropski projekt združevanja ne bo nagrade. Tokrat Srbija in vsi drugi, ki iz nacionalnih, verskih ali političnih razlogov izkazujejo naklonjenost Rusiji, ne izbirajo med Rusijo in zahodom, ampak med žrtvijo in agresorjem. To pa je presoja o pripadnosti temelju človeške civilizacije. Na tem stojimo in pademo. x Sobotna priloga Dela