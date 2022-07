Nataša je moja dolgoletna znanka. V moj dom je prihajala s televizijskih zaslonov in iz časopisnih člankov. Od vsega začetka se mi je zdela odprta, jasna in glasna, včasih preveč impulzivna. Kot da jo poganja adrenalin, če se malo pošalim. Svoja strokovna stališča vedno zastopa odločno, zagrizeno, zaverovana vase, v svojo strokovnost in v svoj prav.

Ker sem idealistka (utopistka?), si želim, da bi ljudje kandidirali iz altruističnih nagibov. Zaradi državljanov, v njihovo dobro. In da so pošteni, načelni ter empatični. Ko sem poslušala njeno predstavitev, to »samopromocijo«, so se mi prižgale opozorilne luči. Ponuja nam svojo energijo, svoja prava leta, izkušnje in znanje, celo svojo kožo, za zmago na volitvah. Bi bili neumni, če ne bi sprejeli tako dragocenega darila? Čeprav gre mogoče samo za ambicije, da bi kronala kariero (in bogastvo) še s prestižno predsedniško funkcijo? (Mimogrede: energija je stalnica v njenem besednjaku. Imela jo je, ko je postajala predsednica Rdečega križa, zdaj jo ima za predsednico države, tudi Robert Golob jo ima za spremembe … Seveda to ne pomeni nič slabega.)

Zanima me, koliko »tatujev« ima, koliko kože ji je še ostalo prazne. Prejšnje službe so ji bile tudi pisane na kožo: »Vse so mi bile ljube. Nekako je vedno moj moto, da mora biti služba moj hobi. Če je tvoj hobi, to delaš rad,« pomodruje. Lepo, vendar me takoj nato prešine misel, kakšen privilegij ima. Izmozgane trgovke iz diskontne trgovske verige Lidl in čistilke iz Šolskega centra Velenje, ki za mizerne plače garajo v neznosnih pogojih, tega zagotovo ne morejo doživljati kot hobi. Zakaj omenjam ravno te? Odvetnica Pirc Musar je zastopala njihove delodajalce in rada bi razčistila dileme, preden ji morda namenim glas.

V nasprotju Pahorjem ne bo imela težav z oglašanjem v družbenokritičnih situacijah, saj se je že do zdaj, pravi, ne glede na posledice. Ker ji je mar. Vendar s tem ne odstopa od ostalih kandidatov, ki oznanjajo isto. Sicer pa Boruta Pahorja zelo ceni, a ne pove, zakaj. Je pri tem iskrena, ali samo nagovarja državljane, ki ga že leta ohranjajo na vrhu priljubljenosti? Morda ga pa ceni zaradi »jabolka navdiha«, ki bi ga zagotovo ohranila?

Naj raje omenim svoje (trenutne) dileme. Prva je negotovost glede njenega pravega obraza do socialno šibkih, do socialne države. Nekateri jo opisujejo kot odločno podpornico človekovih pravic (za čigave se bo oglašala?), spet drugi »za odločno podpornico kršenja delavskih pravic in standardov, neizprosno branilko vladajočih in njihovih privilegijev ter glasno varuhinjo obstoječega politično-ekonomskega sistema«. Kaj od tega drži – ali bolj drži? Zamajala me je z izjavo, izrekla jo je na novinarski konferenci: »Dopušča možnost, da bi jo katera od strank podprla. Da bi to storila katera od desnih strank, ni mogoče pričakovati, prav tako pa si ne želi, da bi jo podprla Levica. Njena stališča so namreč precej odmaknjena od stališč te stranke.« Zdaj sicer poskuša izjavo polepšati in različna stališča zožiti samo v stališča glede Nata, a ji ne verjamem.

Moja druga dilema je, ali je monopol ene politične stranke nad glavnimi državnimi funkcijami res sprejemljiv. Marta Kos odgovarja: »Razumem legitimnost pomisleka prvega predsednika in verjamem v njegovo dobronamernost. A še toliko bolj verjamem v lastno sposobnost samoomejevanja ...« Tudi sama prisegam na osebnost in strokovnost, pri vseh funkcijah. Tudi pri ustavnih sodnikih. Če bi delali samo po ustavi in zakonih in ne bi že v naprej prilagajali mnenj svoji ideologiji, ne bi bilo pomembno, kdo sedi na US. Ampak katero mantro že tako radi ponavljajo pravniki ter politiki in novinarji za njimi? Pomemben je predvsem videz nepristranskosti! Pomemben je pri sojenju, zaradi zaupanja. Kako pa je z njim pri predsedniški funkciji?

Tretja dilema pa je, ali je za protokolarno predsedniško vlogo primernejša oseba z vsestranskim pravniškim znanjem, z izkušnjami s področja človekovih pravic, z veliko samozavestjo in zgovornostjo, ali oseba, ki je prijazna, preudarna, spravljiva in iskriva, z diplomatskimi in mednarodnimi izkušnjami.

Marta Kos se še ni predstavila. Že zdaj pa vem, da odločitev ne bo lahka.

Polona Jamnik, Bled