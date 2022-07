Marko Hatlak, harmonikar in skladatelj: Glasbeniki smo kot mali avanturisti

Z izjemno predanostjo in otroško strastjo, ki jo je uspel ohraniti pri tem, kar počne, si je harmonikar in skladatelj Marko Haltak skozi leta letih nabral zajeten nabor zvestih oboževalcev in obiskovalcev njegovih koncertov, bodisi ko nastopi samostojno, bodisi s svojimi številnimi zasedbami, bendi, ansambli. Žanrska neobremenjenost in hkrati fokusiranost na določene glasbene zvrsti, kot je recimo tango ali pa klasika, od koder izvira sam, v katerih stremi za perfekcionizmom, ga dela zanimivega tako jazzistom, etno godbašem kot klasičnim glasbenikom. V raznorodne projekte vstopa še z drugimi umetniki, denimo kmalu ga čaka turneja po Italiji, kjer se bo potepal s tamkajšnjo igralsko zvezdo Linom Guancialejem. Ljubljanski poletni festival ga gosti petič, koncert bo jutri zvečer v Križankah.