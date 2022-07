Suzana France, gojiteljica školjk: Zanimanje za morsko hrano vedno večje

Suzana France je direktorica družbe Gastro Project, vodja projekta Okusi morje 2, ki se financira iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, sodeluje pa tudi z Edijem Germšekom, direktorjem in lastnikom izolskega podjetja Prosub, ki je eno izmed petih podjetij pri nas, ki se ukvarjajo z gojenjem školjk in hkrati največji ponudnik školjk klapavic pri nas. V školjčiščih v Strunjanu in Sečovljah ter na Debelem rtiču vzgojijo in prodajo na leto približno 400 ton klapavic, ki jih večina še vedno najbolj pozna s hrvaškim imenom dagnje, medtem ko se v slovenskem delu Istre imenujejo pedoči ali pidoči.