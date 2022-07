Brent Carley, vodja skupine Netsafe, je dodal, da je na internetu preveč ustrahovanih, nadlegovanih in zlorabljenih državljanov. »Kodeks je način, s katerim bo industrija zaščitila uporabnike«, je povedal.

Po poročanju Reutersa so predstavniki Mete in Tiktoka v izjavah dejali, da so nad kodeksom navdušeni, saj bodo spletne platforme s tem bolj varne in pregledne. Interesne skupine pa kljub temu želijo več podrobnosti. Zanimajo jih predvsem sankcije v primeru morebitnega neizpolnjevanja obveznosti podjetij. Med drugim so opozorili, da je upravljanje v rokah industrije in ne vlade. Samoregulacije se je v preteklosti že večkrat izkazala predvsem kot orodje, kako se podjetja izognejo strožjim regulacijam s strani držav.

Nova Zelandija je vodilna država v poskusih izkoreninjenja nasilnega in ekstremnega obnašanja na spletu. Premierka Jacinda Ardren in francoski predsednik države Emmanuel Macron sta leta 2019 sprožila globalno pobudo za odpravljanje spletnega nasilja.