Orbavnova trditev ni novost, premiejeva prepričanja so znana že leta. V sobotnem govoru, v katerem so bile trditve oblikovane z izrazitimi karakteristikami govora skrajne desnice, je izrazil svoje nasprotovanje »mešanju evropskih in neevropskih ras« saj meni, da »Madžari niso mešana rasa in ne želijo postati mešana rasa« in da države, v katerih do »mešanja« prihaja, »niso več narodi«, poroča Guardian.

Katalin Csesh, poslanka opozicijske liberalne stranke Momentum, je dejala, da je nad premierjevim govorom zgrožena, saj »izjave spominjajo na čas, ki bi ga radi vsi pozabili«, in dodala, da je s tem pokazal pravi obraz režima. Na Twitterju je nagovorila družbene skupine, ki jih je v premier v govoru prizadel, in dejala, da je »barva kože morda drugačna, lahko prihajate iz Evrope ali zunaj nje, vendar ste del naše skupnosti in ponosni smo na vas. Raznolikost krepi narod«.

Na Orbanove besede se je jezno odzval tudi romunski poslanec Alin Mituta, in dejal, da »je govor o rasni ali etnični čistosti, še posebaj v tako mešani regiji, kot sta srednja in vzhodna Evropa, čista zabloda in nevarno dejanje. Prav tako kot gospod Orban«, je zapisal na Twitterju.

Putinov zaveznik in premier članice Nata

Letos je Orban v svojem apokaliptičnem govoru napovedal zaton Zahoda in prerokoval »desetletje nevarnosti, negotovosti in vojn« ter ostro kritiziral podporo, ki jo je Zahod namenil Ukrajini, hkrati pa je zavzel položaj glavnega zaveznika Moskve v Evropski uniji.

Kljub temu, da je Madžarska članica Nata, Orban že dolgo goji prijateljske odnose s Putinom. Pred začetkom ruske invazije na Ukrajino je Orban v Moskvi preživel pet ur v pogovoru z ruskim predesnikom. Orban namreč meni, da Zahod z dobavo orožja Ukrajini vojno podaljšuje.

Dejal je tudi, da Zahod ne opravlja svoje naloge s tem, da upa na ukrajinsko zmago, ampak da bi morali posredovati pri doseganju mirovnega sporazuma. Dodal je še, da uvajanje sankcij proti Rusiji ni delovalo. Oleg Nikolenko, tiskovni predstavnik ukrajinskega zunanjega ministrstva, je Orbanove trditve označil za »rusko propagando«.

Kljub svojim prepričanjem Orban na madžarskem uživa precejšnjo podporo, saj je v začetku leta dobil četrti zaporedni mandat. Njegova vlada je v času na oblasti zatirala svobodo medijev in demokracijo, uporabljala skrajno desno protimigrantsko retoriko in ogrožala človekove pravice.

Evropska komisija trenutno toži Madžarsko zaradi homofobnega zakona, ki pripadnikom LGBTQ+ skupnosti prepoveduje nastopanju v izobraževalnem gradivu in televizijskim oddajam, namenjenim mladoletnikom. Orbanov boj z evropskimi institucijami se bo verjetno še zaostril, saj je EU zamrznila več milijard evrov sredstev za okrevanje, namenjenih Madžarski. Sredstva so bila zamrznjena zaradi korupcije in pomislekov glede statusa pravne države na Madžarskem.