Postaja je med drugim opremljena tudi z robotsko roko za zunanje poskuse in dodatno zračno zaporo za vesoljske sprehode. Priklop laboratorija označuje predzadnjo fazo v procesu izgradnje kitajskega projekta vesoljske postaje Tangong. Postaja s tremi moduli naj bi bila zgrajena do konca leta 2022.

Z gradnjo so začeli aprila lani z izstrelitvijo modula Tianhe, ki je vseboval glavni bivalni prostor. Oktobra se mu pridruži drugi laboratorijski modul, s katerim se bosta povezala v strukturo v obliki črke T. Vesoljska postaja Tiangong je poleg Mednarodne vesoljske postaje (ISS) druga operativna orbitalna postaja na svetu.

Kitajski astronavti so bili iz ISS dolgo časa izključeni zaradi političnega nasprotovanja ZDA in kršenja zakonodajnih omejitev. Lani je bila Kitajska deležna hudih kritik zaradi ravnanja z vesoljskimi odpadki zaradi izstrelitve prvega modula na raketi Long March 5B. Ostanki rakete so namreč deset dni po izstrelitvi maja lani nenadzorovano prileteli na Zemljo in padli v Indijski ocean v bližini Maldivov.