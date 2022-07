»Pravočasno obvestilo pomeni, da bomo rešili življenja in da materialna škoda ne bo velika. Na Zaovinah smo imeli požar, ki je grozil, da bo zajel velik predel gozda. Na srečo je obvestilo prišlo hitro, naši fantje so se nemudoma odpravili tja in preprečili smo katastrofalen požar,« je dejal Nikolić in dodal, da so čez vikend skupno aktivirali več kot 1100 gasilcev in več kot 500 vozil.

»Našim gasilcem je bilo ta vikend težko, še posebej, če vzamemo v obzir, da so temperature v soboto ponekod dosegle skoraj 50 stopinj,« je navedel Nikolić.

Ob tem je omenil situacijo v bližini mesta Kraljevo, kjer so gasilci ravno gasili požar, le 200 metrov stran pa je nek moški povzročil nov požar, zaradi česar je bil nato tudi priveden in zaslišan.

Nikolić je dodal še, da so beograjski gasilci v soboto iz zaklenjenega avtomobila, ki je stal na hudi vročini, rešili dojenčka.