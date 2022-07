Sergey Smagin, podpredsednik Ruske šahovske zveze je za Baza Telegram povedal, da je robot vzel eno od fantkovih figur, on pa je, namesto da bi počakal, da stroj dokonča svojo potezo, izvedel hiter odgovor. »Obstajajo določena varnostna pravila, ki jih je otrok prekršil,« je povedal Smagin in dodal, da gre za izjemno redek primer. Lazarev pa je povedal, da bodo v luči incidenta dobavitelji robota morali »znova premisliti«.

Med drugim je Lazarev povedal, da Cristopherja dogodek ni pretirano prestrašil, in da je že naslednji dan ponovno igral ter turnir tudi zaključil, z zapisovanjem potez pa so mu pomagali prostovoljci. Kljub temu, da se je na koncu vse dobro izteklo, pa se Cristopherjevi starši želijo obrniti na državno tožilstvo. Smagin ob tem dodaja, da je bil dogodek »zgolj naključje, in da je robot popolnoma varen« ter da je otroke potrebno opozoroti. Stroj, ki lahko igra več tekem hkrati, je tisti dan namreč odigral že tri igre.

Šahovski velemojster Sergej Karjakin je dejal, da je incident nedvomno posledica »programske napake« in dodal, da se kaj podobnega še nikoli ni zgodilo. Cristopher je imel srečo, saj neglede na to, da roboti postajajo vedno bolj sposobni in celo zmožni interakcij ter aktivnega sodelovanja z ljudmi, jih večina preprosto ponavlja ista dejanja in ob tem ne ve, ali vmes pride živo bitje.

Vsako leto smrtna žrtev zaradi robota

Po podatkih iz leta 2015 je v ZDA zaradi robota vsako leto ena smrtna žrtev. Robert Williams velja za prvo smrtno žrtev industrijskega robota. Delavca na Fordovi proizvodni liniji je namreč leta 1979 do smrti zdrobila roka enotonskega robota. Leta 2015 je podobna usoda doletela 22-letnega izvajalca v eni Volkswagnovih nemških tovarn. Tudi roboti, ki jih uporabljamo v medicinski kirurgiji, so bili med letoma 2008 in 2013 odgovorni za 144 smrti. Pred kratkim pa je Elaine Herzberg ubilo avtonomno vozilo med prečkanjem prehoda za pešce v Arizoni.

Najpogostejši vzrok zanesreče je človeška napaka ali pomanjkanje človeškega razumevanja robotskih procesov. V bližini robotov se splača biti previden, četudi le igrajo šah.