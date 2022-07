Okoli sedme ure včeraj zjutraj se je na Martinovi poti v ljubljanskem Brodu pripetila prometna nesreča, v kateri je bil huje poškodovan potnik. Po doslej zbranih informacijah ljubljanske policije je voznik vozil hitreje od omejitve hitrosti – 30 kilometrov na uro -, zaradi česar je v blagem desnem ovinku zapeljal s ceste in trčil v drevo. Hudo poškodovanega potnika so z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski UKC, po navedbah PU Ljubljana pa je njegovo življenje ogroženo. Lažje poškodovani so bili tudi voznik in ostala sopotnika.

»Po nesreči je voznik kraj zapustil peš in brez pomoči pustil vse tri poškodovane potnike,« navajajo na policiji. Po obvestilih občanov so ga izsledili v bližini in mu odvzeli prostost. Preizkus alkoholiziranosti je pri vozniku pokazal 0.45 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka, odrejen mu je bil strokovni pregled. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma več kaznivih dejanj, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.