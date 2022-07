DUTB je javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup paketa terjatev do 16 pravnih oseb v skupni vrednosti 402,7 milijona evrov objavila 25. aprila. Rok za oddajo zavezujočih ponudb je bil sprva do vključno 25. maja, nato pa podaljšan do 10. junija.

Vsebine paketa terjatev v t. i. slabi banki niso razkrivali, so pa na časniku Dnevnik pozneje razkrili, da so med njimi terjatve do telekomunikacijskega operaterja T-2 in z njim povezanih treh družb v skupnem znesku 130 milijonov evrov, do tovarne papirja Goričane in dveh lastniško povezanih družb v skupni vrednosti okoli 25 milijonov evrov in do družbe Fori skupina, ki je med ostalim lastnica Tekstilne tovarne Okroglica, v podobni vrednosti 25 milijonov evrov.

V ta paket terjatev naj bi bile vključene tudi terjatve do dveh gradbenih družb, ki sta končali v stečaju. Šlo naj bi za terjatve do ajdovskega Primorja v vrednosti približno 65 milijonov evrov in za terjatve do velenjskega Vegrada v višini okoli 50 milijonov evrov.

Le dan po objavi razpisa za prvi paket terjatev je DUTB objavila še javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do 12 pravnih oseb, ki so na 1. april v skupni vrednosti znašale 70,8 milijona evrov. Tudi v tem primeru so rok za oddajo ponudb podaljšali.

V ta drugi paket so bile po informacijah Dnevnika vključene izključno terjatve do 12 podjetij, ki so zavarovane z nepremičninami. Ta paket terjatev naj bi oblikovali po tistem, ko je investitor izrazil interes, da bi tovrstne terjatve prevzel.

Časnik Finance danes piše, da po neuradnih informacijah s strani DUTB, ki se ji konec leta izteče življenjska doba, ni pričakovati nobene večje prodaje več. Približno pol milijarde evrov neprodanega premoženja naj bi tako prenesli na Slovenski državni holding, predvidoma tako, da bodo k holdingu pripojili DUTB.

Je pa DUTB danes objavila razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe Beti. Kot izhaja iz objave na spletni strani DUTB, gre za terjatve v višini 3,9 milijona evrov. Rok za oddajo ponudb je do 23. septembra do 14. ure.