Bilo je sicer tudi nekaj manjših aktivnih posameznih žarišč, a so tudi te obvladali.

Znova pa opozarjajo ljudi, naj ne prihajajo na ta del Krasa na izlete in oglede požarišča. Na terenu so še vedno gasilci, gozdni delavci, vojaki, nevarnost predstavljajo tudi ožgana drevesa, predvsem pa še vedno neeksplodirana ubojna sredstva iz I. svetovne vojne, so še opozorili.

Na terenu ponoči 700 gasilcev

Preko noči je območje velikega požara na Krasu na terenu spremljalo okoli 700 gasilcev, medtem ko je v nedeljo čez dan v intervenciji sodelovalo več kot 2000 ljudi, od tega skoraj 1500 gasilcev. Kot je v nedeljo povedal Robert Okorn iz štaba Civilne zaščite za Severno Primorsko, so beležili tudi nekaj poškodb, a so bile vse lažje in večinoma oskrbljene na terenu.

Ob skoraj 1500 gasilcih je v nedeljo v intervenciji sodelovalo še okoli 260 gozdnih delavcev oziroma sekačev, 144 pripadnikov Slovenske vojske ter pripadniki civilne zaščite, policije, nujne medicinske pomoči, rdečega križa, Darsa in drugih služb.

Enote na tleh so izvajale predvsem čiščenje in zalivanje robov požarišč, bolj aktivno pa je bilo gašenja iz zraka. Pri sem so sodelovale zračne enote iz Slovenije, Srbije, Madžarske, Italije, Slovaške in Avstrije, popoldne pa sta prelet izvedli tudi letali Spartan iz Romunije. Zračne enote so tako izvedle prek 150 ur naletov, sicer pa je bilo po besedah Okorna največ težav na severnem delu požarišča, v smeri Vipavske doline.