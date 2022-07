V taborih Tabora in Olimpije so imeli pred tekmo veliko težav. V Sežani so se med tednom nadaljevali odhodi in prihodi. Klub sta zapustila še Mavretič in Stanković (strelec gola na uvodni tekmi v Kopru), poškodovala pa sta se nosilca igre v obrambi Briški in Struna. Prišli so Hrvat Letaj iz Hajduka, Srb Nikolić iz Maribora, Francoz Khali iz pete francoske lige in Štravs iz Celja. Olimpijo je po bolečem evropskem porazu proti Sepsiju dodatno izčrpalo maratonsko dolgo potovanje z evropske tekme v Romuniji, ki je z redno letalsko linijo in zaradi zamude trajalo vso noč po tekmi in še večji del petka.

Olimpijo rešil vratar Vidovšek, Bravo pa Orbanić

Pri Taboru je bilo v prvem polčasu očitno, da mu manjka uigranosti, zato je Olimpija kljub vsem težavam imela popolno premoč. Prevlado je kronala z lepim golom v 18. minuti, ko Ziljkić po dvojni podaji z Nukićem spodkopal žogo in jo poslal čez nemočnega vratarja Koprivca. Olimpija je imela nato dovolj priložnosti, da bi vodstvo povišala, a je bil Samuel Pedro sebičen, Nukić pa je v zaključku prvega polčasa streljal v vratarja, na začetku drugega pa začetniško zapravil enajstmetrovko. V 48. minuti je sodnik Šmajc ocenil, da je Štravs s prekrškom ustavil Nukića, čeprav mu je izbil žogo, a protesti Sežancev so bili zaman. Odgovornost je prevzel Nukić, a je streljal tako slabo, da mu je Koprivec žogo brez težav ujel. Igra v drugem delu je bila enakovredna, gostitelji so postajali vse nevarnejši, saj so menjave poživile igro, medtem ko so igralcem Olimpije pohajale moči. Domači nogometaši, pri katerih je prednjačil Kahli, so sprožili nekaj nevarnih strelov. Olimpiji je tri točke s parado v 91. minuti rešil vratar Vidovšek.

Ob pogledu na začetno enajsterico je kazalo, da je Koper prvenstveno tekmo z Bravom žrtvoval za uspeh v Evropi, saj ga v sredo v Liechensteinu čaka povratna tekma kvalifikacij za evropsko ligo z Vaduzom. Od igralcev, ki so v četrtek začeli tekmo z Vaduzom, sta bili v Šiški v prvi enajsterici le vratar Golubović in napadalec Parris. Jamajčan ima v zadnjih tednih velike težave z neučinkovitostjo in tudi v Šiški mu je vratar gostiteljev Orbanić že v prvem polčasu ubranil tri strele. Na zanimivi tekmi je bilo veliko priložnosti, s številnimi obrambami sta se izkazala oba vratarja.

​Bravo je šel v tekmo odločen, da čim prej doseže zadetek, vendar se je ob dveh izjemnih priložnostih Štora izkazal vratar Golubović. Ljubljančani so povedli v zaključku prvega polčasa po hitri akciji, ko je vodja napada Šaranić, ki je posojen iz zagrebškega Dinama, žogo podal v osrčje kazenskega prostora, kamor je pritekel Kurtović in jo z levico poslal v mrežo za svoj prvi gol v prvi ligi. V drugem polčasu je koprski trener Zeljković v igro poslal prvokategornike Kolobarića, Osujija, Kotnika in Vešnerja Tičića, a izid se ni spremenil, ker je v golu Brava blestel vratar Orbanić.

Egoizem v vrstah Maribora

Maribor je po pričakovanju premagal novega prvoligaša Gorico, ki je pokazala veliko naivnosti. Vijoličaste je predramil šele vodilni gol Velikonja za Gorico, da so zaigrali resno, ni pa jim bilo treba vseskozi igrati na vso moč. Osrednja osebnost tekme je bil veteran Rok Kronaveter z lucidnimi podajami, zmaga pa bi bila še višja, če nekateri igralci v zaključku napadov ne bi bili sebični. »Nismo bili na pravi ravni, a najbolj pomembna sta odziv po zaostanku, da smo prišli do preobrata, in zmaga. Nedopustno je, da smo prejeli dva gola iz prekinitev, drugih priložnosti pa Gorica ni imela. V zaključku tekme smo tudi malo trpeli, a zmaga bi bila bila lahko tudi višja, če ne bi bilo egoizma pri nekaterih podajah. Po slabi otvoritvi prvenstva, odhodu Makombouja in poškodbah je bila ekipa v krču, zato je zmaga še toliko bolj pomembna,« je povedal trener Maribora Radovan Karanović, ki tokrat ni veliko eksperimentiral z začetno enajsterico. Zaradi poškodbe ni mogel računati na kapetana Milca in Božića, le dve minuti po vstopu v igro pa si je Pihler poškodoval gleženj. Vsi trije danes ne bodo odpotovali z ekipo v Moldavijo, kjer jih jutri ob 19. uri v Kišinjevu čaka povratna tekma drugega kroga kvalifikacij za ligo prvakov s Šerifom.

»Moštvo je z zmago dobilo dodatno energijo, ki je zelo pomembna, saj ni časa za počitek. Pričakujem, da bo podoba moštva v Kišinjevu boljša, kot je bila proti Gorici,« je dodal Karanović, ki se vseskozi mora prilagajati spremembam v ekipi zaradi poškodb in odhodov, zato bo potreboval še nekaj časa, da bodo predstave na želeni ravni. Kot vse kaže, bo Nino Žugelj jutri odigral zadnjo tekmo v dresu Maribora, nato pa se bo za odškodnino milijon evrov preselil na Norveško k ekipi Bodo/Glimt. V Ljudskem vrtu mrzlično iščejo zamenjavo za Makombouja. Prvi kandidat je 23-letni srbski defenzivni vezist Vladan Vidaković, član Spartaka iz Subotice (v 3 letih 93 tekem, 6 golov, 12 asistenc), za katerega pa bo treba plačati vsaj 150.000 evrov odškodnine.

Gorica je v Ljudskem vrtu prejemala gole, ker so bili igralci premalo odločni v dvobojih in so Mariborčanom dovoljevali, da so neovirano sprejemali žogo ali bili za korak pred njimi. »Prejeli smo prepoceni gole. Moramo si upati več igrati, a treba je upoštevati, da je bila za nekatere igralca to prva tekma proti takšni ekipi in na takšnem stadionu. Veseli me, da smo bili v igri za remi do zadnje minute. Vsaka tekma pomeni dozorevanje ekipe,« je povedal trener Gorice Miran Srebrnič. ​Da Gorica ni doživela višjega poraza, ima največ zaslug vratar Likar, ki je zbral kar devet obramb.