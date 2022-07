Janja Garnbret je še naprej razred zase v letošnji sezoni svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. 23-letnica iz Šmartnega v Slovenj Gradcu je še na četrti tekmi zapored pokorila konkurenco, tokrat v francoskem Brianconu. S tem je prišla do 53. stopničk na tekmah svetovnega pokala in do 36. zmage. 22 jih je zbrala v težavnosti, s čimer na večni lestvici v tej disciplini zaostaja le še za Korejko Jain Kim (29) in Avstrijko Angelo Eiter (25).

»Že na ogledu stene sem imela dobre občutke. Postavitev je izgledala dobra. Določeni deli so mi delovali zapleteni, a ko sem prišla do njih, nisem imela težav. Bila sem sproščena in brez pritiskov. Zelo sem zadovoljna z doseženim,« je po uspehu povedala Janja Garnbret, nato pa za STA še dodala: »Pravega razloga za to, da mi je bil finalni nastop lažji od kvalifikacijskega in polfinalnega, ni. Smer mi je ustrezala, ob vsem tem pa je pomembna še glava, zbranost in odločnost, saj vsakega lahko kaj vrže tudi iz tira. Tokrat sem bila res povsem neobremenjena.« Garnbretova je v finalu sicer dosegla višino 42+ in za oprimek ugnala Korejko Seo Chaehyun, tretja je bila Američanka Natalie Grossman. Japonka Tani Natsuki, ki je bila najboljša v polfinalu, je zasedla peto mesto, druga Slovenka v finalu Vita Lukan pa je bila sedma. Lučka Rakovec je tekmovanje zaključila v polfinalu in bila na koncu deveta, Mia Krampl, ki je bila v kvalifikacijah druga najboljša Slovenka, je bila 13., Sara Čopar pa 21. V kvalifikacijah so obstale Lana Skušek, Lucija Tarkuš in Tjaša Slemenšek.

Brinacon je sicer prizorišče, kjer je Garnbretova doživela zadnji poraz v težavnosti v svetovnem pokalu. Leta 2020 jo je za las ugnala Italijanka Laura Rogora, ki je bila tokrat šesta. V svetovnem pokalu zdaj sledi krajši premor, saj bo naslednja tekma šele septembra v Kopru. Vmes pa bo od 11. do 21. avgusta evropsko prvenstvo v Münchnu. »Štiri zmage na štirih tekmah. Forma je pred EP točno tam kot mora biti. Te štiri zmage so odlična popotnica,« je še povedala Korošica.

V moški konkurenci se nastop tokrat ni posrečil Luki Potočarju, ki se je v polfinalu ob zmagovalcu Američanu Jesseju Grupperju edini povzpel do vrha. Finale je končal že po 18 oprimku, kar je zadostovalo za osmo mesto. »Luka Potočar in Vita Lukan sta vse do finala svoje delo opravila odlično. V odločilnem delu pa na prvem težjem gibu nista tvegala. Plezanje sta želela imeti preveč pod kontrolo, nato pa ta reševala položaj. Morda jima je zmanjkal kanček odločnosti, pa tudi sreče,« je o preostalih dveh slovenskih finalistih povedal selektor Gorazd Hren. Od preostalih Slovencev je Domen Škofic obstal v polfinalu in osvojil na koncu 17. mesto, Zan Lovenjak Sudar, Milan Preskar, Gregor Vezonik, Martin Bergant in Matic Kotar, so obstali že v kvalifikacijah.