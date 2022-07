Letošnja dirka po Franciji se je v zgodovino zapisala kot dirka z najvišjo povprečno hitrostjo do zdaj. Kolesarji so 3349,8 kilometrov prevozili s povprečno 42,457 kilometra na uro. Najhitrejši med vsemi je bil danski kolesar Jonas Vingegaard, ki je po lanskem drugem mestu stopil še stopničko višje. 25-letnik je s tem poskrbel za prvo veliko slavje nizozemskega moštvo Jumbo-Visma, ki v zadnjih letih velja za najmočnejšo ekipo v glavnini, a se jim je sveti gral kolesarstva spretno izmikal. Najbližje uspehu je bil do zdaj Primož Roglič, ki je pred dvema letoma rumeno majico izgubil predzadnji dan v zgodovinski vožnji na čas, ko ga je premagal Tadej Pogačar.

To je dobro za kolesarstvo

Tudi 109. različica Toura je poskrbela, da je bila predzadnji dan tekmovanja na sporedu kolesarska ura resnice. Čeprav je imel 25-letni Danec velikansko zalogo dobrih treh minut, so v nizozemskem moštvu ostali zbrani do samega zaključka. Danski ribič pa je v rumenem dresu kronometer odpeljal sanjsko, čeprav je za trenutek celo pretiraval in se je za las izognil padcu, ki bi ga lahko stal tudi končne zmage. Dosegel je drugi čas in bil na izjemno dolgem in pretežno ravninskem kronometru celo osem sekund hitrejši od velikega tekmeca iz ekipe UAE Emirates. »Zelo solidno tretje mesto. Lahko sem kar zadovoljen, glede na to, da sta bila pred mano le Van Aert in Vingegaard,« je po tretjem mestu v vožnji na čas povedal Tadej Pogačar.

Po odpeljanem kronometru je bilo tudi dokončno jasno, da je Jonas Vingegaard novi zmagovalec dirke vseh dirk. »Zaradi letošnjega Toura bom še bolj lačen novih zmag. V življenju imam rad izzive in enega zelo velikega sem imel v Jonasu, ki ga nisem uspel premagati. Motiviran sem za naslednje dirke in naslednji Tour, da bom na njih boljši in splezam čez to oviro,« se je po prvem porazu nemudoma v prihodnost ozrl prvi kolesar sveta, ki je tudi športno priznal poraz. »Za menoj je dobra dirka, a sem naletel na boljšega tekmeca. Res so odpeljali popoln Tour in ker so vsi dirkali popolno, so zmagali,« je Pogačar pohvalil celotno ekipo Jumbo-Visme.

Po prečkanju ciljne črte na kronometru je čustva pokazal tudi do tedaj ledeno hladni Danec. V solzah sreče se je ustavil pri zaročenki Trine in hčerki Fridi, s katerima je najprej delil veliko zmago. »Vedel sem, da sem dovolj dobro pripravljen za zmago. A ko ti to resnično uspe, je povsem nekaj drugega,« je sprva dejal Jonas Vingegaard, ki z izbranimi besedami govori tudi o svojem največjem tekmecu. »Je izjemen človek in eden najboljših kolesarjev na svetu. Seveda si Tadej želi več, a tega si želim tudi sam. Ponosen sem na vse, kar sem dosegel, a si hkrati želim še več,« je o slovenskem asu spregovoril novi junak dirke po Franciji, ki se je v skladu s črno tradicijo kolesarstva moral soočiti tudi z vprašanjem o dopingu. »Smo popolnoma čisti, prav vsi, to lahko zagotovim vsem vam. Razlog, da smo tako dobri, je v pripravah, ki jih opravljamo. Višinske priprave smo dvignili na naslednjo raven. Ogromno vlagamo v material, prehrano in treninge. V tem je naša ekipa najboljša, zato menim, da bi nam morali zaupati,« je zavrnil vse očitke o jemanju prepovedanih sredstev.

Da je na vrhu skupnega seštevka Toura novo ime, je všeč izkušenemu slovenskemu kolesarju Luki Mezgecu.»Oba sta izjemna kolesarja in sta še zelo mlada. To je dobro za kolesarstvo, saj bosta en drugega lahko dvigovala še na višjo raven. Že letos smo videli veliko izjemnih spopadov, vse skupaj pa se lahko razvije v takšne dvoboje, kot sta jih uprizarjala Jan Ullrich in Lance Armstrong,« je rivalstvo opisal Kranjčan, ki je uspešno zaključil tretjo dirko po Franciji v karieri. V Pariz sta uspešno prišla tudi oba slovenska člana ekipe Bahrain-Victorious Matej Mohorič in Jan Tratnik.

Izjemni Belgijec Wout van Aert

Ob Pogačarju in Vingegaardu je 109. dirko po Franciji zaznamoval še en kolesar Jumbo-Visme. Belgijski zvezdnik Wout van Aert je dokazal, da je najbolj kompleten kolesar v karavani. Z zmago na kronometru je prišel do tretje etapne zmage na letošnjem Touru, postavil pa je tudi nov rekord zbranih točk v boju za zeleno majico. Skupno je zbral 480 točk. Poleg treh zmag je bil še štirikrat na drugem mestu in enkrat na tretjem. Danes na Elizejskih poljanah se je izvrstni Belgijec odpovedal sprintu in je na cilj prišel skupaj s celotno ekipo. Odsotnost najboljšega sprinterja je izkoristil njegov rojak Jasper Philipsen, ki mu je tako pripadlo zadnje dejanje 109. dirke po Franciji. »Uresničile so se mi otroške sanje. Zmagati tukaj je res neverjetno,« je uspeh komentiral zadnji etapni zmagovalec 109. dirke po Franciji. »Neverjeten občutek. Zdaj pa res ne more iti nič več narobe in sem resnično vesel,« pa so bile prve besede tudi uradnega zmagovalca dirke Jonasa Vingegaarda na Elizejskih poljanah.

Tour v številkah: 20. etapa, kronometer (Lacapelle-Marival – Rocamadour, 40,7 km): 1. Van Aert (Bel) 47:59, 2. Vingegaard (Dan, oba Jumbo-Visma) +0:19, 3. Pogačar (Slo, UAE Emirates) +0:27, 4. Thomas (VB) +0:32, 5. Ganna (Ita, oba Ineos Grenadiers) +0:42, 6. Mollema (Niz, Trek-Segafredo) +1:22, 7. Cattaneo (Ita, Quick-Step Alpha Vinyl) +1:25, 8. Wright (VB, Bahrain-Victorious) +1:32, 9. Schachmann (Nem, Bora-Hansgrohe) +1:37, 10. Tratnik +1:48, 67. Mohorič (oba Bahrain- Victorious) +5:30, 126. Mezgec (vsi Slo, BikeExchange-Jayco) +7:56. 21. etapa (Pariz – Pariz, 115,6 km): 1. Philipsen (Bel, Alpecin-Deceuninck 2,58:32, 2. Groenewegen (Niz, BikeExchange-Jayco), 3. Kristoff (Nor, Intermarche-Wanty-Gobert), 4. Stuyven (Bel, Trek-Segafredo), 5. Sagan (Svk, Total Energies), 6. Lecroq (Fra, B&B Hotels-KTM), 7. Van Popel (Niz, Bora-Hansgrohe), 8. Ewan (Avstral, Lotto Soudal), 9. Hofstetter (Fra, Areka Samsic), 10. Wright (VB, Bahrain-Victorious), 20. Pogačar, 28. Mezgec vsi isti čas, 57. Mohorič +0:23, 121. Tratnik +2:49. Skupno: 1. Vingegaard 79,33:20, 2. Pogačar +2:43, 3. Thomas +7:22, 4. Gaudu (Fra, Groupama-FDJ) +13:39, 5. Vlasov (Rus, Bora-Hansgrohe) +15:46, 6. Quintana (Kol, Arkea Samsic) +16:33, 7. Bardet (Fra, Team DSM) +18:11, 8. Meintjes (JAR, Intermarche-Wanty-Gobert) +18:44, 9. Lucenko (Kaz, Astana Quazahstan) +22:56, 10. Yates (VB, Ineos Grenadiers) +24:52, 72. Tratnik +3,37:31, 86. Mohorič 3,52:57, 101. Mezgec +4,16:13.

Roglič izgubljen za Vuelto? Kljub velikem slavju in veliko razlogih za veselje v ekipi Jumbo-Visma, imajo Nizozemci tudi razloge za skrb. Po poročanju nekaterih medijev se je prvi zvezdnik ekipe Primož Roglič ob padcu v 5. etapi letošnje dirke po Franciji poškodoval huje, kot so sprva mislili. Pri padcu naj bi prišlo do poka prvega in drugega vretenca, kar bi za slovenskega asa lahko pomenilo tudi konec sezone. V nizozemskem moštvu zaenkrat poškodbe še niso potrdili, v izjavi za javnost pa so priznali, da je z nekdanjim smučarskim skakalcem huje, kot so predvidevali. Iz ekipe so sporočili le, da Roglič ta trenutek še ni prečrtan za Vuelto, več pa bo o njegovem stanju znanega v prihodnjih dneh.