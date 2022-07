Včasih tudi čas ostane brez proteze

Nemara bi le težko našli bolj obetavno kombinacijo za poletni večerni koncert, kakor sta to zasedba Čompe ter Letni vrt Gala hale. Če eno od redkih samoniklih koncertnih prizorišč na prostem v sicer vse bolj gentrificiranem glavnem mestu s svojim značilnim vzdušjem pravzaprav nikoli ne razočara, slednje še toliko bolj velja za skupino, pri kateri lahko zvesti obiskovalec že vnaprej skoraj natanko ve, kaj bo slišal in doživel, navsezadnje tudi zato, ker vseskozi preigravajo iste skladbe – toda prav ta železni repertoar, ki ostaja praktično nespremenjen že več kot dve desetletji, je v resnici tisti, ki dela Čompe za svojevrstno »institucijo«, ki navkljub vselej »enakemu« programu ohranja privlačnost in svežino.